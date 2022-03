Mel Fronckowiak fala sobre seu casamento com Rodrigo Santoro e relembra trabalho com Arthur Aguiar em Rebeldes

22/03/2022 | 15:10



Mel Fronckowiak conversou recentemente com a coluna de Patricia Kogut, e nela, falou um pouco sobre o programa Mel na Estrada, exibido quinzenalmente em seu canal do YouTube. A apresentadora contou como surgiu o projeto, que começou em 2021 após o auge da pandemia.

- Com a pandemia, muita coisa foi suspensa. Até a forma de se relacionar socialmente entrou num lugar de espera. Não foi diferente com os programas sobre viagens. Então, comecei a estudar muito sobre turismo e sobre os rumos que o mercado ia tomar. E fui atrás de uma empresa para apresentar o Mel na estrada, uma proposta para conhecer o Brasil de carro. E eles toparam. Seguimos um protocolo rígido contra Covid nas gravações. Tem sido muito legal mostrar para as pessoas as inúmeras possibilidades dentro do nosso país.

Mesmo trabalhando atualmente como apresentadora, Mel também já fez trabalhos como atriz, e relembrou um pouco da época em que trabalhou na novela Rebeldes, da Record, que a fez ganhar uma legião de fãs:

- É muito gratificante esse carinho. É um público que cresceu com a gente e segue acompanhando o que fazemos hoje.

Arthur Aguiar, que está agora no BBB22, também atuou na novela, e Mel disse que ainda mantém contato com ele:

- A gente se fala. Arthur também tem uma filha, já trocamos sobre isso. Não acompanho o BBB, mas não é por nada, só falta de tempo mesmo. Parece que ele está fazendo uma trajetória de que as pessoas estão gostando, né? Nós éramos muito jovens, aprendemos e crescemos juntos. Sempre torcemos pela trajetória um do outro. Ficou muito carinho.

Sobre sua vida pessoal, ela comentou sobre seu casamento com Rodrigo Santoro. Os dois completaram dez anos de casados no último domingo, dia 20.

- A gente nunca sabe, mas espera que o relacionamento se ramifique e seja frutífero. Acho que todo mundo quer ser feliz. A gente sempre foi vivendo um dia de cada vez, dando passos à medida que conseguia. Fomos devagar, e o devagar foi sendo devagar e sempre.