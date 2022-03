Bolsas da Europa em alta, com ações de bancos apoiadas por sinais hawkish do Fed

22/03/2022 | 14:51



As bolsas da Europa fecharam em alta firme nesta terça-feira, 22, apoiadas sobretudo por ações de bancos, após comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sinalizarem um possível aperto monetário mais agressivo nos próximos meses.

O índice Stoxx 600, que reúne as principais empresas de capital aberto da região, encerrou a sessão com ganho de 0,85%, a 458,65 pontos.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou ontem que a instituição pode considerar aumentos superiores a 25 pontos-base em uma ou mais reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). Segundo ele, não deve haver progressos no cenário de inflação no curto prazo, mas uma recessão é improvável.

Voz mais hawkish dentro do Comitê, o presidente da distrital de St. Louis, James Bullard, defendeu hoje que o Fed promova altas de 50 pontos-base no juro básico ao longo do ano.

Nesse ambiente, o Goldman Sachs já prevê duas elevações de 0,5 ponto porcentual - em maio e em junho - e outras quatro de 0,25 ponto porcentual até o final de 2022.

As perspectivas por juros mais altas beneficiaram principalmente os papéis de bancos. Em Londres, HSBC ganhou 3,15% e Standard Chartered se elevou 2,61%. Com isso, o índice FTSE 100, referência no mercado britânico, fechou com valorização de 0,34%, a 7.476,72 pontos.

Em Paris, BNP Paribas aumentou 1,76%, após o banco francês informar que deixará de fazer novos negócios na Rússia, por conta da invasão da Ucrânia. O índice CAC 40 marcou avanço de 1,17%, a 6.659,41 pontos.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou hoje para o risco de que as criptomoedas sejam usadas como veículos para contornar as sanções ocidentais contra os russos. A bolsa de Moscou segue fechada esta semana, após a volatilidade intensa causada pelos desdobramentos do conflito no Leste Europeu.

Em Frankfurt, o DAX subiu 1,02%, a 14.473,20 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, ganhou 0,76%, a 24.533,84 pontos. Nos negócios italianos, os bancos também foram destaques, com Mediobanca Banca em alta de 0,88% e Banca Mediolanum, de 2,58%.

Nas praças ibéricas, o Ibex 35 avançou 1,17%, a 8.487,20 pontos, de acordo com cotação preliminar. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 2,19%, a 5.821,11, na máxima intraday.