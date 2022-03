Justin e Hailey Bieber são vistos publicamente pela primeira vez após modelo ser internada com coágulo de sangue no cérebro

22/03/2022 | 14:10



Justin Bieber, 28 anos de idade, e sua esposa Hailey Bieber, 25 anos de idade, foram vistos publicamente após a modelo ser internada no dia 10 de março com um coágulo de sangue no cérebro - os pombinhos estavam saindo para um brunch no SoHo House de Los Angeles.

Justin e Hailey pareciam serenos e apaixonados.

Vale lembrar que o passeio aconteceu cerca de dez dias depois da hospitalização da loira. Ela ainda contou quais foram os sintomas que a levaram ir para o hospital - Hailey afirmou ter tido tido sintomas de um derrame.

Eu sofri um coágulo de sangue muito pequeno no meu cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio, mas meu corpo passou por conta própria e me recuperei completamente em poucas horas.

Embora este tenha sido definitivamente um dos momentos mais assustadores pelos quais já passei, estou em casa agora e bem, e sou muito grata e grata a todos os médicos e enfermeiros incríveis que cuidaram de mim!, disse a mulher de Justin.