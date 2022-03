BMW Motorrad: G 310 GS e F 850 GS ganham versão Triple Black

Da Redação

Depois da R 1250 GS, a BMW Motorrad apresenta as versões Triple Black dos modelos G 310 GS e F 850 GS. Eles seguem a mesma receita da irmã maior, adotando acabamentos que mesclam preto, prata e alumínio.

Visualmente, G 310 GS e F 850 GS se destacam pelo apelo escurecido. Mesclando tons de preto fosco e brilhante, além do cinza e do alumínio, as motocicletas têm visual mais atemporal e instigante, mas sem perder o tradicional diferencial da BMW.

A G 310 GS é destinada aos recém-chegados ao mercado das duas rodas e que desejam um produto premium. Dentre seus equipamentos, destacam-se os faróis dianteiros em LED e manetes de freio e embreagem com diferentes níveis de ajuste.

No quesito motorização, a motocicleta vem equipada com motor monocilíndrico de refrigeração líquida de 313cc com quatro válvulas, dois eixos de comando de válvulas no cabeçote e injeção eletrônica de combustível, que rende uma potência de 34cv a 9.250rpm e um torque máximo de 28Nm a 7.500rpm. Além disso, vale destacar que o modelo conta com as três primeiras revisões grátis.

Na F 850 GS os destaque são o sistema de partida Keyless, sem necessidade de chave física, controle de tração dinâmico, suspensão eletrônica e um painel TFT colorido de 6,5 polegadas. O motor bicilíndrico de 853cc rende 80cv de potência a 6.250 rpm e 90Nm de torque a 6.250 rpm.

Já disponíveis nas concessionárias BMW Motorrad de todo o Brasil, G 310 GS e F 850 GS custam, respectivamente, R$ 37.990 e R$ 72.500.