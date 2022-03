Internet via Wi-Fi: conheça 5 curiosidades sobre a tecnologia

Da Redação

Do 33Giga



22/03/2022 | 13:55



A internet via wi-fi virou um dos itens de maior destaque e uso na vida cotidiana. Com mais de 20 anos de criação, o principal padrão para conexões sem fio foi desenvolvido pelo Institute of Electrical and Eletronics Enginners (IEEE) e, desde seu surgimento, evoluiu em performance e estabilidade.

Depois de diversos anos de constante aprimoramento de seus recursos, hoje, a rede de internet via wi-fi , também conhecida como IEEE 802.11, se tornou a principal alternativa de conexão, devido a facilidade e praticidade que proporciona.

Apesar da grande utilização, existem algumas informações desconhecidas por parte dos usuários, que precisam dessa tecnologia diariamente. Pensando nisso, o 33Giga e a Mercusys, fabricante de dispositivos de rede, separaram cinco curiosidades sobre o Wi-Fi e as formas mais eficazes de utilizar essa tecnologia.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Origem na Segunda Guerra Mundial

A primeira base para a internet via wi-fi foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial pela atriz Hedy Lamarr, que criou e patenteou uma espécie de torpedo guiado por rádio que impedia a detecção do sinal pelos adversários.

Conhecida como tecnologia de espectro alargado por salto de frequência, o recurso acabou dando origem ao primeiro padrão de conexão wireless anos mais tarde.

Quando o wi-fi começou a ser desenvolvido, em 1999, foi criado um consórcio entre empresas para definir os parâmetros que garantiriam a acessibilidade aos dispositivos de diferentes fabricantes.

Ele se chamava Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). O consórcio lançou um selo chamado Wireless Fidelity que era utilizado para representar quando um equipamento era compatível com a rede sem fio. Wi-fi é uma abreviação do nome desse selo.

A Internet via wi-fi utiliza ondas de rádio

A internet via wi-fi é uma tecnologia que usa ondas de rádio para transferir informações de um dispositivo eletrônico para outro. Possibilitando que computadores, celulares e outros aparelhos acessem a rede – sem cabos, assim como acontece com a televisão e o rádio.

Essas ondas são enviadas por meio de um adaptador, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena. Eles podem chegar via cabo, linha telefônica ou rádio.

Segundo Alexandre Nogueira, Gerente Executivo de Vendas da Mercusys, para que um dispositivo tenha acesso a esses sinais, é preciso que esteja dentro do “hotspot” –inserido em um determinado raio de ação.

“Por usar o mesmo protocolo de comunicação da internet, o Wi-Fi acaba sendo uma tecnologia robusta e estruturada, porque toda transmissão enviada e recebida depende de uma confirmação do destinatário de que os dados foram entregues com sucesso, o que ajuda a evitar problemas de conexão”, explica.

O compartilhamento da internet via wi-fi é feito pelo roteador

Para o compartilhamento da internet é necessário utilizar um roteador wi-fi, que é um equipamento com a função básica de receber e direcionar pacotes de dados dentro de uma rede ou para outras redes.

Com características específicas, o aparelho formado por oscilações elétricas e ondas eletromagnéticas tem a missão de direcionar o sinal através de antenas, buscando as melhores rotas para enviar e receber dados, priorizando não só as transmissões mais curtas, como também as menos congestionadas.

Essas ondas são bastante suscetíveis a interferências, que podem ser provocadas por barreiras físicas, como paredes, espelhos e lajes, por exemplo.

Além disso, a localização do roteador faz toda a diferença na atuação do sinal, visto que as ondas são transmitidas para todas as direções. Na hora de posicionar o aparelho, o ideal é colocá-lo em cima de um móvel mais alto e em um ambiente com menos objetos para que o sinal fique com menos obstáculos, podendo percorrer livremente pelo local.

5,2 bilhões de dispositivos conectados com wi-fi

Atualmente, 5,2 bilhões de dispositivos que usam a tecnologia estão ativos ??em todo o mundo, segundo dados do estudo “Fatos e Estatísticas”, da World Wi-Fi Day.

E uma nova onda de dispositivos wi-fi inteligentes está prestes a impulsionar a adoção de novos mecanismos até 2025, consolidando a Wireless como uma das principais tendências tecnológicas para os próximos anos.

O relatório aponta, ainda, o padrão wi-fi 6E como responsável por uma conectividade mais estável, garantindo maior performance entre dispositivos compatíveis.

“O wi-fi 6E é uma evolução do wi-fi 6, e a principal diferença é a adição de frequências de 6 GHz. Dessa forma, as características gerais são as mesmas entre as duas tecnologias, sobretudo no que diz respeito a eficiência das conexões e ganhos de velocidade”, afirma Alexandre.

Sigla é uma abreviação de Wireless Fidelity

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o nome wi-fi não tem um significado específico. A sigla é uma abreviação de Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio, em português, e foi criada pela agência de marketing Interbrand, encarregada pelo lançamento da marca.

O termo também é uma mistura do conceito de Wireless com Hi-Fi, que abrevia High Fidelity ou Alta-fidelidade, isso porque a escolha do nome buscava anunciar um tipo de conexão que garantia a fidelidade da comunicação, mesmo sem a utilização de cabos.