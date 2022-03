Gabi Brandt posta foto e internautas apontam sombra de Saulo Poncio: Não estou crendo nessa sombra

22/03/2022 | 13:10



Será que temos uma reconciliação vindo por aí? Segundo alguns internautas sim, e o assunto começou após as últimas fotos publicadas por Gabi Brandt em suas redes sociais.

No último dia 21 de março, a influenciadora postou um carrossel de fotos no feed do Instagram aparentemente em um hotel e os seguidores não deixaram de apontar uma sombra, que supostamente seria do Saulo Poncio. Vale pontuar que os dois anunciaram o fim do casamento no começo deste ano.

Os cliques e a suposta sombra dividiram opiniões dos internautas:

Pra que Gabi ???, questionou um seguidor.

A sombra da reconciliação, escreveu outra.

Mulher pelo amor de Deus n tire o cropped !!, brincou outra.