Há 60 anos, hotel em Campos do Jordão recebia a seleção brasileira de futebol

22/03/2022



Há 60 anos, em 22 de março de 1962, um hotel em Campos do Jordão (SP), recebia Pelé, Garrincha, Zagallo e os outros jogadores da seleção brasileira de futebol, que logo se tornaria bicampeã mundial. Trata-se do Vila Inglesa, que até hoje exibe fotos do evento em suas paredes e atrai fãs do esporte.

Hotel em Campos do Jordão recebeu a seleção brasileira

O ano foi um marco importante para a equipe. Antes de embarcar para o Chile (sede do campeonato), dar show nos gramados e ganhar da Tchecoslováquia por 3 a 1 na grande final, os convocados realizaram uma concentração preparatória no Vila Inglesa.

Inaugurado em 1948, na época o hotel ainda estava no início de sua ilustre história, mas já era reconhecido como referência em conforto, sofisticação e infraestrutura. Por isso, foi escolhido para receber a seleção e seus dirigentes durante a experiência batizada como “Estágio dos Campeões”.

Hoje, visitar o local é uma boa oportunidade para os fãs de esporte “viajarem no tempo”. O Rei Pelé, por exemplo, adotou o quarto da torre como seu preferido. Atualmente, o espaço é dividido em duas acomodações: 228 e 230. Já o pátio, que recebe os hóspedes com muito charme, foi usado pelos jogadores de uma forma bastante inusitada. Em clima de brincadeira, eles realizaram uma espécie de torneio de vôlei, no qual era proibido tocar na bola com o pé. A atividade rendeu fotos históricas de Pelé, Djalma Santos, Aírton e Jair Marinho mostrando suas habilidades.

A equipe também viveu momentos marcantes no restaurante do Hotel Vila Inglesa, que preparou um jantar especial de despedida para os jogadores e dirigentes. O menu era composto por pratos que homenageavam grandes personalidades do universo do futebol, começando com patê em geleia à Paulo Machado e creme de galinha à Nascimento. Na sequência, filé de peixe à Feola, filé grelhado à Aymoré e Torta à Mário Trigo.

A sobremesa ficou por conta do sorvete Gosling. Para finalizar, foi servido o Café Campeões – o nome não poderia ser mais certeiro, já que, alguns meses depois, a equipe trouxe a taça Jules Rimet ao Brasil.

Assim como há 60 anos, o Vila Inglesa segue como uma das melhores opções de hospedagem da região, com 37 apartamentos, piscina coberta, salão de jogos, fazendinha, sala de massagens, programação recreativa para as crianças e muito mais. Ao longo dos anos, o visual marcante do hotel em Campos do Jordão, que remete às construções europeias, inspirou a criação de diversos estabelecimentos que conferiram um tom ainda mais charmoso à cidade.