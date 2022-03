Precisa de ajuda como Bruna Marquezine? Saiba criar perfil em app de namoro

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/03/2022 | 12:55



Bruna Marquezine virou assunto após participar do Domingão com Huck no último domingo (20). Isso porque, ao ouvir a história de um homem que conquistou 55 mil matches em um app de relacionamento, ela pediu ajuda para criar um perfil bem-sucedido. Se assim como a atriz você quer dar aquele up na conta ou até mesmo para criar uma do zero, é só conferir as dicas do Tinder.

1. Não tenha medo de dividir suas paixões na aba “Interesses”. Essas informações vão ser importantes na hora de navegar por perfis com os mesmos gostos que você dentro de “Explorar”.

2. Na hora de escolher as fotos, opte por imagens que mostrem seu rosto e, preferencialmente, em que você esteja sorrido – pesquisas do Tinder apontam que aparecer sorrindo na primeira opção aumenta as chances do perfil ser curtido em até 10%. Ah! E evite os óculos escuros.

3. Verifique o seu perfil com o recurso “Verificação por Foto”, que combina Inteligência Artificial assistida por humanos para confirmar que você é mesmo a pessoa das fotos. No Tinder, todo mundo pode ter o selinho azul e, de quebra, aumentar as chances de dar match.

4. Invista na bio. Coloque mais dados sobre você e seus gostos. Liste seus hobbies ou se abra para contar sobre o que procura em um match. Só tome cuidado para não compartilhar informações pessoais, como número de telefone, ou escrever coisas inadequadas, que ferem as diretrizes do aplicativo.

5. Por fim, não esqueça de vincular as suas canções preferidas disponíveis no Spotify, para mostrar um pouco da sua personalidade musical. Depois, se joga na experiência “Modo Música”, na qual você escuta a trilha sonora preferida de cada pessoa ao deslizar por seus perfis.