BC autoriza compartilhamento de dados do crédito rural nos moldes do Open Finance

22/03/2022 | 12:45



O Banco Central regulamentou o compartilhamento de dados do crédito rural nos moldes do Open Finance, mediante autorização dos tomadores desses financiamentos. Segundo a autoridade monetária, o objetivo é ampliar as fontes de recursos financeiros para os produtores rurais, aprimorar os produtos e serviços financeiros disponibilizados e diminuir a assimetria de informações nesse segmento.

O próprio BC irá operacionalizar a troca de informações, por meio do registro das operações de crédito rural (SICOR). A funcionalidade estará disponível em 2 de maio de 2022.

"A expectativa é de que, a partir da ampliação do acesso a essas informações - muitas delas associadas ao perfil do produtor e de suas atividades - tanto o sistema financeiro quanto outros fornecedores de funding, como o mercado de capitais, ofereçam condições mais favoráveis e adequadas às necessidades dos produtores rurais", avaliou a instituição, em nota.

Os dados também poderão ser acessados por agências de rating, auditorias, certificadoras e outras entidades de propósito semelhante. O BC espera que a nova funcionalidade no sistema permita ao produtor rural maior transparência quanto ao seu nível de alavancagem em operações de crédito rural, especialmente para potenciais agentes financiadores que não sejam instituições financeiras.

"Essa maior transparência poderá contribuir para a oferta de crédito em melhores condições para os produtores rurais, de acordo com o risco efetivo de suas operações, e para inserção do produtor em novos mercados", completou o BC.