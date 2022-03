Diadema encerra hoje as atividades da Unidade de Atendimento à Gripe

Da Redação



22/03/2022 | 12:39



A partir desta quarta-feira (23), o atendimento de pessoas acima de 16 anos com sintomas respiratórios leves e suspeita de covid-19, em Diadema, volta a ser concentrado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Prontos Atendimentos, Pronto Socorro Central e Hospital Municipal de Diadema (HMD) já que a Unidade de Atendimento à Gripe (UAG), instalada no Clube Mané Garrincha, em Piraporinha, encerrará suas atividades no final desta terça-feira (22).

Devido à ampliação da cobertura vacinal contra a covid-19 e as medidas adotadas para reduzir os casos da doença na cidade, a procura pelo atendimento na Unidade de Atendimento à Gripe (UAG) sofreu redução gradativa ao longo das últimas semanas, o que possibilitou a desmobilização do espaço.

“Estamos em um novo contexto da pandemia pelo coronavírus na cidade e na região. Já ultrapassamos 96% da população adulta com o esquema vacinal completo contra covid-19 e os casos da doença e internações estão reduzindo. O número de notificações de suspeitos e de confirmados também caiu. Com isso é possível retornar o atendimento dos pacientes com sintomas gripais leves às unidades de saúde que compõem a nossa rede e desmontar a unidade montada no Mané Garrincha. A UAG concluiu seu papel”, explica a secretária municipal da Saúde, Dra Rejane Calixto.

UBS Piraporinha



Devido à reforma do prédio da UBS Piraporinha, o atendimento dos usuários dessa unidade continuará a ser feito normalmente em espaço interno do Clube Mané Garrincha.