Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda compram apartamento de luxo avaliado em quatro milhões e meio de reais

22/03/2022 | 12:11



Mais um! Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda acabam de adquirir um novo imóvel. O novo apartamento do casal fica localizado em um empreendimento de luxo em Vila Velha, no Espírito Santo. Segundo informações da Folha de Vitória, ele é avaliado em quatro milhões e meio de reais.

O imóvel possui 295 metros quadrados e estrutura de resort. Dentre os diversos atributos e serviços oferecidos, o cantor e a noiva poderão aproveitar a eterna vista para o mar, quatro suítes, condomínio com salão de beleza, spa, concierge, quatro vagas de garagem e beach club exclusivo. Ao final da construção, o prédio terá 158 metros de altura, se tornando o mais alto do Espírito Santo e um dos maiores do Sudeste.

Juntos há mais de sete anos e com planos de engravidar, o imóvel proporcionará um aconchegante local para o casal descansar durante as temporadas no estado litorâneo. Vale lembrar que Graciele é natural de Vila Velha e o novo endereço estará ainda mais próximo de sua família.