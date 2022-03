Academia negocia performance de Beyoncé durante a cerimônia do Oscar 2022

22/03/2022 | 12:11



Now let's get in formation que a rainha está chegando! Gente como a gente, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas não quer perder a oportunidade de ver um show de Beyoncé no Oscar 2022. Isso porque, de acordo com o Deadline, os organizadores da cerimônia estão negociando uma performance da cantora durante a premiação, que vai acontecer no dia 27 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Ainda segundo o veículo, como no ano passado as apresentações musicais não tiveram grande destaque, sendo exibidas apenas como um atração pré-show, a Academia pretende se redimir neste ano com uma performance bafônica de Queen B e outros cantores, como Lin-Manuel Miranda, Billie Eilish e Finneas. Inclusive, os rumores na imprensa internacional é que Beyoncé aparecerá em uma quadra de tênis, onde Venus e Serena William iniciaram as carreiras.

A artista está disputando o prêmio na categoria de Melhor Canção Original com a música Be Alive, da trilha sonora de King Richard: Criando Campeãs.