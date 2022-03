Jessilane e Linn da Quebrada flagram Natália e Eliezer tendo relações sexuais e caem na gargalhada

22/03/2022 | 12:11



Natália e Eliezer voltaram a agitar o edredom na madrugada desta terça-feira, dia 22, e foram flagrados por Linn da Quebrada e Jessilane - as duas entraram no quarto grunge, enquanto os pombinhos estavam no maior clima de intimidade, e caíram na gargalhada com a cena.

Linn e Jess saíram correndo do cômodo.

- O que foi aquilo?, perguntou Jessilane, rindo.

- A gente vai dormir no lollipop, né?, completou.

Momentos depois, as sisters contaram o ocorrido para Laís e Eslovênia.

- Eles estão transando?, perguntou Eslô.

- Não sei, mas acho que está rolando alguma coisa, respondeu Jessi.

A médica e a Miss Pernambuco foram averiguar o que estava acontecendo no quarto - e então o casal foi visto com apenas as cabeças de fora das cobertas, causando risadas nas confinadas.