Virginia Fonseca diverte a web ao mostrar Maria Alice após natação

22/03/2022 | 12:10



Não tem como não babar por um filho, né? Você dá toda a atenção do mundo para ele e, qualquer novo feito (ou até mesmo algo básico do dia a dia), faz com que você se derreta. E com os famosos também é assim! Virginia Fonseca, por exemplo, estourou o termômetro da fofura ao mostrar Maria Alice, sua primogênita com o cantor Zé Felipe, fazendo aula de natação.

Na última terça-feira, dia 21, a influenciadora publicou nas redes sociais um clique da pequena usando touquinha enquanto estava enrolada na toalha após a aula. No entanto, a carinha de quem não estava gostando muito da ideia roubou a cena e encantou os internautas.

Socorro, gente [risos]. Hoje foi dia de natação e a cara da Maria fala mais que mil palavras, escreveu Virginia na legenda.