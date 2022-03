UBSs de São Bernardo recebem novos equipamentos de Saúde Bucal

Da Redação



22/03/2022 | 12:00



As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim Ipê e do bairro União receberam novos equipamentos de Saúde Bucal. Ao todo foram 15 novas cadeiras odontológicas distribuídas entre as duas, sendo sete na UBS do Jardim Ipê e oito na localizada no bairro União. As unidades escolhidas realizam cerca de 3.500 atendimentos mensais ligados à odontologia, o que motivou a entrega para estes centros de atendimento em específico.

“Com a chegada destes novos equipamentos, estamos muito próximos de concluir a modernização de todos os consultórios de odontologia das Unidades Básicas de Saúde da nossa cidade”, disse o prefeito do município, Orlando Morando (PSDB). Segundo ele, a Prefeitura já entregou 97 unidades das cadeiras à rede de saúde bucal, sendo este o terceiro investimento deste tipo.

A compra dos equipamentos foi feita junto a verba concedida pelo Ministério da Saúde, que forneceu o montante graças ao bom desempenho em relação à saúde bucal na cidade durante a pandemia. Neste período o município expandiu para 111 as equipes de odontologia da ESF (Estratégia Saúde da Família), em 2019, a ESF dispunha de 80 equipes, já em 2017, eram apenas 40.

“Sabemos que muitas pessoas temem o tratamento oral, por isso é tão importante que investimentos em equipamentos como estes sejam feitos constantemente, reforçando nosso compromisso de que Saúde é prioridade”, comentou o secretário de Saúde, Dr. Geraldo Reple Sobrinho, que complementou ressaltando o conforto que as novas cadeiras vão gerar aos pacientes e profissionais da área.

São Bernardo conta com mais de 360 profissionais na rede de saúde bucal, entre dentistas, auxiliares e técnicos, divididos em toda a rede, que conta com as 33 UBSs, três CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas) e um Pronto-Atendimento Odontológico, situado na UPA 24h (Unidade de Pronto Atendimento) no bairro Rudge Ramos.