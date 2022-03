Cabeça vazia é oficina para o turismo

Rodermil Pizzo



22/03/2022 | 12:01



Aprendemos muito com a dor e pouco com o amor. Essa frase se encaixa como uma luva nas empresas e nos profissionais do turismo de modo geral.

Os dois últimos anos foram considerados como péssimos para tudo e por todos. O lado positivo desta “desgraceira toda” é que forçosamente saímos do ostracismo e da rotina, surgindo assim novidades e inovações. Evidenciamos a capacidade e igualmente a incapacidade.

O setor turístico sempre fora ocupado por indicações, herdeiros e cabide de empregos para amigos, parentes ou vizinhos desocupados. Quem não sabia fazer nada era convidado a ingressar no setor e a ocupar um cargo.

Atuando como linha de produção, todos entravam em uma rotina; não contestavam, pensavam ou agiam. O dia a dia era sempre igual, não importava o lugar que se ocupasse no organograma. Todos acordavam, tomavam seu café, acessavam as baias, balcões ou mesas e corriam, corriam e corriam, fazendo o dia de hoje um repeteco do de ontem e um esboço do de amanhã.

Alguns cartões de visita carregavam o cargo composto por seis funções e, na prática, seus donos não exerciam competentemente nenhuma.

O filme A Fantástica Fábrica de Chocolate seguramente se inspirou na rotina do setor. Todos os profissionais oompa loompa produzindo e um senhorio mandando. E se alguém resolvesse perguntar algo ou contestar, colocavam-no em um tubo e desapareciam com a criatura.

Frases que mais ouvíamos: “Eu estou aqui há anos e sempre foi assim”, “melhor não arrumar atrito com esta ou aquela pessoa, pois é amiga (o) do diretor”; todavia, a pior frase que ouvi foi: “Você é muito interrogador e ninguém gosta de ser confrontado; faça o que todos fazem, não questione ou pedirão a sua cabeça”.

Nada se inovava e tudo se copiava. O motivo era único, estava razoavelmente bem para todos. A árdua burocracia não permitia espaço para intelectos criarem. Acreditem, o turismo não inovou ou criou por décadas.

A quarentena puxou o freio de mão bruscamente e fez surgir “o tempo”. Este tempo obrigou e permitiu a exposição do trabalho individual.

Eu acompanhei muito desta movimentação e até fiz parte dela, por isso posso afirmar com segurança: o segmento mudou.

Empresários fecharam suas portas, nem todos pela Covid. Muitos o fizeram porque sobrou tempo para fazer contas, analisar o futuro e aceitar que a mudança era necessária. Muitos se perguntaram: onde estaremos daqui a cinco anos? Empregados sem competência foram dispensados, muitos deram downgrade, diretores agora são gerentes, supervisores são vendedores e vendedores são o que tiver, se tiver. O turista ganhou um presente sem saber.

Dizem que cabeça vazia é oficina do diabo. No caso do turismo, este ditado não se aplicou. Pelo contrário. A maioria dos profissionais e empresários utilizou o tempo a favor de si mesmo e na regularização do modus operandi e da limpeza profissional. Com tempo livre, eles entenderam que era o momento de parar, mudar, abrir novos segmentos, fechar as portas, reduzir drasticamente a rotina, criar novos projetos e, acima de tudo, aceitaram que o caminho automático criado no passado não se aplicaria mais no futuro.

A certeza absoluta é: o turismo não acabará, mas com certeza fará inovações, reciclagem e trocas de profissionais e trilhará novos rumos. Quem insistir em permanecer na mesmice e atitudes do passado, será atropelado pelo trem (e não é um trem turístico).



Rodermil Pizzo é doutorando em Comunicação, mestre em Hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.