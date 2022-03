Diadema tem redução de números em diversos crimes nos primeiros meses de 2022

Da Redação



22/03/2022 | 11:53



Diadema teve queda nos números relacionados a diversos crimes em janeiro e fevereiro de 2022. É o que diz o relatório elaborado pelo Núcleo de Inteligência e Estatística da Secretaria de Segurança Cidadã de Diadema, feito com dados do Sistema Infocrim da SSP (Secretaria Estadual de Segurança Pública), que colheu os dados referentes ao primeiros dois meses do ano, os resultados foram comparados ao mesmo período do ano de 2020.

Para os crimes relacionados a furtos e roubos, o levantamento apontou queda para os crimes de furto de veículos (-35%) e pessoas (-11,5%), assim como redução nos crimes de roubo a pessoas (-28,7%) e veículos (-26,6%).

“A Prefeitura vai continuar priorizando e investindo em inteligência e estatística porque também são armas eficientes contra a criminalidade. Além disso, a análise criteriosa dos relatórios de ocorrência criminais também orienta a atuação da GCM e nosso diálogo e integração com a PM e a Polícia Civil”, comentou Benedito Mariano, secretário municipal de Segurança Cidadã. “Por isso, é muito importante que a população registre boletim de ocorrência", complementou o secretário.

Entre as quedas apresentadas pelos dados, o crime de letalidade policial, tema debatido com frequência nos últimos anos, contou com redução de 100% dos casos no município, outras diminuições nos índices foram indicadas nos crimes de estupro de vulnerável com 68,7%, homicídio culposo com 50% de declínio, roubo de carga com redução de 31,5% e lesão corporal dolosa/ violência doméstica com queda de 21,9.

Os crimes de latrocínio e estupro mantiveram os mesmos números, já a ocorrênica de homicídio teve alta de 25% no período. Segundo a Prefeitura, Diadema tem tentado diminuir os índices de criminalidade apostando em ações integradas e de prevenção e inteligência junto com o apoio das Polícias Militar e Civil.