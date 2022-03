Honda NC 750X DCT 2022: moto entra em pré-venda por R$ 55.700

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/03/2022 | 11:55



A partir de hoje (22), a Honda coloca em pré-venda no Brasil sua motocicleta NC 750X DCT 2022 – modelo que responde por mais de 50% das vendas no mercado europeu. A chegada das primeiras unidades às revendas do País está prevista para o final de abril, ao preço sugerido de R$ 55.700 – base Distrito Federal, não incluindo despesas de frete e seguro. A garantia é de três anos, sem limite de quilometragem.

A NC 750X DCT 2022 terá um pacote de acessórios dedicados, denominado Travel Pack. Destinado a satisfazer os clientes que desejam maximizar as qualidades de aventureira do modelo, os itens seguem um padrão construtivo que preserva integralmente o modelo, pois sua instalação dispensa qualquer adaptação ou modificação na estrutura da motocicleta.

Conheça os adicionais:

Protetor tubular de carenagem: preço sugerido de R$ 2.423

Faróis de neblina: preço sugerido de R$ 3.408

Suporte traseiro: preço sugerido de R$ 2.689

Top Box de 38 litros: preço sugerido de R$ 2.274

Malas laterais: preço sugerido de R$ 7.586

Para-brisa elevado (+70mm): preço sugerido de R$ 998

Cavalete central: preço sugerido de R$ 691

Porta USB no compartimento de carga: preço sugerido de R$ 389

Banco Honda

Por meio de um sistema financeiro direto da fábrica, a Honda oferece aos clientes um serviço para facilitar a compra de um modelo 0km. As opções são financiamento bancário ou consórcio nacional Honda. No primeiro caso, o cliente pode, inclusive, agregar ao custo total até 15% do valor de sua motocicleta em acessórios. Outro diferencial é o Seguro Nacional Honda, no qual a NC 750X DCT 2022 terá descontos especiais para os consumidores.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja detalhes da NC 750X DCT 2022: