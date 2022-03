Obra do corredor da Avenida Casa Grande já beneficia população de Diadema

Da Redação



22/03/2022



A retomada das obras de implantação do corredor de ônibus e da ciclofaixa na avenida Casa Grande, em Diadema, já beneficia os moradores do entorno com um sistema de escoamento de águas mais eficiente.

“A galeria que está sendo construída no cruzamento com a av. Fundibem melhorou a drenagem, e já livrou os moradores de enchentes que antes eram provocadas pelas chuvas intensas como as ocorridas nos últimos dias”, disse Jorge Cecin, diretor de Obras.

O projeto da nova avenida Casa Grande segue os conceitos do Plano de Mobilidade Urbana de valorização das pessoas, redução da emissão de poluentes e estímulo ao uso do transporte público e não motorizado.

As calçadas serão reformadas para oferecer mais acessibilidade e os pontos de paradas terão abrigos. A nova avenida terá duas faixas de rolamento em cada direção e mais a ciclofaixa no canteiro central, com valor orçado em R$ 11,7 milhões.

“A expectativa é de mais fluidez no trânsito e aumento da segurança viária”, explicou Jorge Cecin. A partir do próximo mês as obras serão aceleradas e a previsão de término é no segundo semestre do próximo ano.