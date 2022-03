Bonnie Wright, famosa por viver a personagem Gina em Harry Potter, oficializa união com Andrew Lococo

22/03/2022 | 10:10



O amor está no ar! A atriz Bonnie Wright, famosa por viver a personagem Gina Weasley nos filmes de Harry Potter, oficializou a união com Andrew Lococo e contou a novidade em suas redes sociais.

No feed do seu Instagram, Bonnie postou uma linda foto das alianças e celebrou a data tão especial. Segundo ela, o dia do casamento foi o melhor de sua vida.

Ontem foi o melhor dia da minha vida. Obrigada ao meu marido!!, escreveu ela, toda apaixonada.

Em outra publicação, a atriz postou a primeira foto da cerimônia:

Foi preciso muita criatividade e amor para tornar o dia do nosso casamento tão especial! Mal podemos esperar para agradecer a todos individualmente quando tivermos mais fotos para compartilhar. Enquanto isso, uma foto muito fofa da polaroid durante nossa cerimônia