Fãs de Bruna Marquezine apontam rivalidade após Marina Ruy Barbosa dizer que negou diversos trabalhos internacionais

Após Bruna Marquezine ser escalada para o filme Besouro Azul, da DC, Marina Ruy Barbosa respondeu um comentário de um fã nas redes sociais afirmando já ter negado diversos trabalhos internacionais.

Já neguei tanta coisa. Mas eu acredito que quando algo é para ser seu ele vai ser, sabe? Então sinto as coisas que são exatamente como são. A série que eu gravei e vai ser lançada no segundo semestre, onde 90% do elenco é gringo. Série com a Sony toda em inglês. Acho que vai ser demais.

O comentário da atriz incomodou os fãs de Bruna, que voltaram a falar sobre uma possível rivalidade entre as duas.

Sabia que a Marina Ruy Barbosa não iria conseguir disfarçar o incômodo com o fato da Bruna Marquezine ter sido escalada para um filme internacional. Será que daqui a pouco começam as curtidas venenosas igual na época de Deus Salve o Rei?

Com a grande repercussão, Marina foi curta e direta nas redes:

As pessoas são muito loucas. Cansa?

Relembre casos sobre a suposta rivalidade de Marina e Bruna

A fama dessa suposta rivalidade entre as duas começou durante as gravações da novela Deus Salve o Rei, em que as atrizes interpretavam protagonistas.

Na época, a atuação de Bruna foi bastante criticada pelos internautas, e alguns desses comentários recebiam curtidas de Marina.

A situação se complicou ainda mais em 2019, quando a ruiva foi apontada como pivô da separação de José Loretto e Débora Nascimento. Apesar de negar veementemente que tenha se envolvido com o ator, Marina começou a receber unfollow nas redes sociais de diversas amigas famosas, como Giovanna Ewbank, Fiorella Mattheis e Bruna Marquezine.

Com os rumores de rivalidade em alta, Marina fez uma declaração para a Marie Claire minimizando a situação:

Cada pessoa tem um jeito de enxergar a vida, de lidar com amizades. Eu tenho carinho e respeito, por ela [Bruna], de verdade. Quando a vejo numa situação complicada de exposição, fico pensando comigo mesma como deve estar sendo uma barra. Nós temos personalidades um pouco diferentes. Além disso, as escolhas de cada uma determinam um ritmo de vida também diferente. Mas, como atrizes, crescemos juntas, e tenho muito respeito.

E continua:

O fato de termos contracenado juntas acaba, de alguma forma, validando essa questão, afinal é uma contra a outra na novela. Mas isso é ruim para todo mundo. Cada pessoa é única, cada uma tem uma história diferente, uma trajetória diferente, jeitos diferentes. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Esse lance de comparações o tempo inteiro é muito negativo e não ajuda em nada nas relações. Pelo contrário, atrapalha.