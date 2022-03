Ronaldinho Gaúcho comemora aniversário ao lado de Anitta e rappers Ret, L7NNON e Jack Harlow

22/03/2022 | 10:10



Que encontro! Na noite da última segunda-feira, dia 21, Ronaldinho Gaúcho comemorou o aniversário de 42 anos de idade ao lado de um timaço de famosos - dentre eles Anitta e os rappers L7NNON, Ret e Jack Harlow. Conhecido pelos rolês aleatórios, o ex-jogador de futebol divertiu os fãs ao proporcionar fotos únicas do encontro para lá de inusitado.

Nas redes sociais, Ret compartilhou os cliques do grupo reunido e escreveu:

De milhões.

Anitta também guardou recordações do momento e usou os Stories do Instagram para postar uma foto ao lado do ex-camisa 10 da seleção brasileira. Na legenda, escreveu:

Feliz aniversário, Ronaldinho.

A festa ainda contou com shows ao vivo de músicos como Naldo, Mumuzinho, Adriano Ribeiro, Suel e Matheusinho.