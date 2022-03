Dia Mundial da Água – Onde curtir atrações aquáticas perto de São Paulo

Redação

O Dia Mundial da Água é uma ótima pedida para descobrir atividades de lazer aquáticas que podem ser curtidas em família. Celebrada em 22 de março e criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992, a data tem como intuito ressaltar a necessidade urgente de tomar cuidado com o uso indevido da água e apontar os riscos de sua escassez, que podem afetar pessoas em todo o planeta.

Em sinergia com esse conceito, o Legado das Águas desponta como a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil. Situada no Vale do Ribeira, a pouco mais de duas horas de carro de São Paulo, distribuída entre os municípios de Juquiá, Miracatu e Tapiraí, a área de 31 mil hectares de Mata Atlântica alia a proteção da floresta e o desenvolvimento de pesquisas científicas a atividades como produção de plantas nativas e ecoturismo.

Dia Mundial da Água no interior de São Paulo

Divulgação Caiaque na reserva Legado das Águas

Para os viajantes que desejam aproveitar o Dia Mundial da Água ou qualquer outro período do ano, a reserva oferece diversas atrações aquáticas. A maioria delas une educação e lazer, visando ampliar a consciência ambiental, e são voltadas para quem viaja em família.

Confira o que fazer no Legado das Águas:

Rafting

Canoagem

Canoagem noturna

Cachoeira Dezembro

Cachoeira do Tamanduazinho

Banho no Rio Juquiá

Rafting

O percurso, de três horas, inclui trechos de corredeira e muita aventura. A atividade é aberta para crianças a partir de 10 anos ou que tenham mais de 1,40 metros de altura.

Canoagem

O trajeto de canoagem na reserva leva à Cachoeira Dez Metros, que está em meio à floresta e cujas águas desaguam no Rio Juquiá. Lá, dá para tomar um banho na represa. A canoagem é realizada em águas tranquilas e praticada em caiaques duplos e individuais.

Canoagem noturna

Com um percurso de 7 km pelas águas do Rio Juquiá, o passeio exige nível médio de esforço. O trajeto permite contemplar o luar em meio à natureza.

Cachoeira Dezembro

A trilha que leva à Cachoeira Dezembro insere todos em meio à fauna e à flora da Mata Atlântica. O melhor de tudo é que dá para tomar banho em piscinas naturais.

Cachoeira do Tamanduazinho

A Cachoeira do Tamanduazinho fica na divisa entre o Legado das Águas e o Parque Estadual Jurupará, duas áreas de grande importância para o corredor ecológico de Mata Atlântica do Vale do Ribeira. No passeio que leva até ela, é possível nadar e tomar banho em uma piscina natural.

Banho no Rio Juquiá

A atividade começa com um tour de barco em águas tranquilas. Depois, dá para tomar banho no rio e em uma cachoeira, fazer flutuação e nadar na represa.

Serviço – Legado das Águas

Hospedagem no Legado das Águas

Quem quiser pode se hospedar no Legado das Águas. O local conta com pousada, camping e residências, inclusive uma casa flutuante. As reservas podem ser feitas aqui.

Como chegar ao Legado das Águas

O acesso ao Legado das Águas para quem vem de São Paulo se dá pela BR 116 Rodovia Régis Bittencourt. O ponto de referência é o Restaurante Graal Japonês (coloque-o no aplicativo de GPS), no km 348 da rodovia sentido Curitiba. Cerca de 300 metros após o posto está a entrada, à direita, da base da Reserva, que fica a 26 km de distância por estrada de terra em boas condições.