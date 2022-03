As atrações do Vale das Rainhas, em Luxor, no Egito

Opinião

Do Rota de Férias



22/03/2022 | 09:55



Por Elizabeth Werneck

Muita gente tem dúvida sobre o que fazer em Luxor, Egito, pois a cidade abriga inúmeras atrações históricas e que valem a visita. Neste artigo, porém, vou falar das atividades menos conhecidas da cidade. Isso porque as principais atrações da antiga Tebas, como o Vale dos Reis, o passeio de balão e o templo de Karnak, já são figurinhas carimbadas do turismo local.

Minha dica é expandir o roteiro e explorar o Vale das Rainhas, próximo ao Vale dos Nobres, em Luxor, que reserva grandes encantos aos visitantes. Ali você descobrirá que, inicialmente, no Antigo Egito, as rainhas eram enterradas junto aos faraós, bem como suas riquezas, comida e bebida. Isso porque os egípcios acreditavam na vida após a morte e que eles precisariam desses itens no que viesse a seguir.

Posteriormente, porém, essa tradição mudou e as rainhas deixaram de ser enterradas com os faraós. Assim surgiu o Vale das Rainhas construído originalmente para abrigar seus túmulos. Anos depois, o local também foi usado como tumba de princesas, príncipes e outros nobres.

As principais atrações do Vale das Rainhas

Hoje, quem chega ao Vale das Rainhas toma um susto. De cara, tudo que vê pela frente é um desfiladeiro com várias rochas e muito sol. Porém, é no subsolo que estão seus maiores tesouros, já que é ali que estão enterrados cerca de 90 membros das famílias reais egípcias. Veja o que ver por lá

Tumba da Rainha Nefertari

A atração mais famosa do Vale das Rainhas é a Tumba de Nefertari, a esposa favorita de Ramsés II. Com pinturas na parede que contam a história de vida da monarca, visitar o local é uma experiência única.

Vale a pena consultar com antecedência se a tumba estará aberta para visitações na época da viagem. Isso porque ela, assim como as demais na região, passam por restaurações constantes e ficam fechadas por alguns períodos.

Tumba da Rainha Titi

Na Tumba da Rainha Titi, as pinturas são tão magníficas quanto as do local erguido para Nefertiti. Destaque para a pintura de Hathor, deusa que, segundo os antigos egípcios, era capaz de reviver os dignos no pós-vida. A tumba em si é menor que a da vizinha famosa, mas igualmente bela.

Conclusão: vale a pena visitar o Vale das Rainhas, em Luxor?

Com certeza, sim. Luxor é uma das cidades mais incríveis que eu já visitei. Muita gente passa ali apenas o tempinho do desembarque dos cruzeiros pelo Nilo que fazem excursões pela região, mas recomendo pelo menos um ou dois dias a mais.

As pinturas do Vale das Rainhas são muito diferentes dos encontradas em outros templos e tumbas no país. Lá você tem impressão que está em uma galeria de arte, tamanha a beleza.

Para saber mais sobre viagem e turismo ao Egito, acesse o blog da Elizabeth Werneck,