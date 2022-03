Snoop Dogg em Call of Duty: rapper chega como operador em abril

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



22/03/2022 | 09:55



Um novo operador foi anunciado para a franquia Call of Duty. O rapper Snoop Dogg estará disponível em três título a partir de abril. São eles: Call of Duty: Mobile, Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone.

A primeira oportunidade de jogar com Snoop Dogg será na 3ª temporada de “Call of Duty: Mobile”, em um Lucky Draw especial, a partir de 1º de abril.

Snoop Dogg em Call of Duty: Mobile chega brilhando da cabeça aos pés em uma roupa cheia de ouro 24k. Também inclui uma nova arma baseada na rápida SMT Lendária, que é banhada a ouro e incrustada de diamantes. Acenda seus inimigos sob os holofotes de um minishow com o efeito de baixa especial desta arma e veja o equipamento ficar ainda mais chamativo à medida que você acumula eliminações.

Enquanto isso, o pacote de Snoop Dogg para Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone estará disponível em 19 de abril. Contempla 10 itens (três exclusivos para Vanguard) e uma faixa de progressão de operador completa. Recompensas em todos os 20 níveis incluem XP de Arma para o equipamento favorito do rapper de Vanguard, três roupas alternativas e outros itens cosméticos.

A Activision afirma que, em breve, dará mais detalhes sobre todos os itens disponíveis nos pacotes de operador de Snoop Dogg em Call of Duty.