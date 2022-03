Obituário - 22 de março de 2022

Ademir Medici

22/03/2022 | 09:48



SANTO ANDRÉ

Raimunda Tereza de Jesus, 94. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Domingues, 92. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Eudizia, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Ouro Fino (Minas Gerais).

Sidinea Merotti Salvini, 92. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Lydia Monge Medina, 90. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Josefa Rosa dos Santos, 82. Natural de Maribondo (Alagoas). Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adelina Pegorin de Campos Silveira, 78. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Milton Ribeiro Campos, 70. Natural de Abatiá (Paraná). Residia no Parque Buenos Aires, em Suzano (São Paulo). Dia 18, em Santo André. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Maria Aparecida Rodrigues, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Getúlio Rodrigues da Cruz, 62. Natural de Campo Formoso (Bahia). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Maximina Maria da Conceição, 93. Natural de Tapiraí (São Paulo). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Parque dos Girassóis, em Parelheiros, São Paulo, Capital.

Antonio Anésio de Jesus, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Neci Maria da Conceição Silva, 73. Natural de Carnaubal (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Antonio Francisco da Silva, 72. Natural de Livramento de Nossa Senhora (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

José Carlos de Souza Ferreira, 64. Natural de Magé (Rio de Janeiro). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Angela Maria Zanzela, 63. Natural de João Ramalho (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério Municipal de João Ramalho.

Lúcia Felix Rodrigues, 59. Natural de Campo Maior (Piauí). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério da Paulicéia.

Marli Alves da Silva, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Anastacia Jakelaiti, 88. Natural de Quatá (São Paulo). Residia em Alphaville. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria José Savassa, 87. Natural de Conchas (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Maria Horácio Sobrinho, 72. Natural de Itatira (Ceará). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Francisca Alves de França, 80. Natural de Cariús (Ceará). Residia no Jardim Santo André. Dia 18, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Alves de Souza, 76. Natural de Brotas de Macaubas (Bahia). Residia no bairro Eldorado, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

José Américo Arvani, 62. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Memorial Jardim Sato André.

Paulo Barbosa da Silva, 55. Residia no Centro de Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Jader Dantas dos Santos Cardoso, 21. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Domingas Vieira da Silva, 60. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.