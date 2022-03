Ricardo Yoshio deve refazer rota eleitoral

Da Redação



22/03/2022 | 09:12



Recentemente anunciado como presidente do PSB de Diadema, o ex-vereador e ex-prefeiturável Ricardo Yoshio ­ ficou em terceiro na disputa pelo Paço, em 2020 ­ pode ter de recalcular sua rota eleitoral com vistas ao pleito de outubro. Yoshio, aliado do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), ouviu conselhos do tucano são-bernardense para deixar o PSB depois da confirmação de filiação do ex-governador Geraldo Alckmin, virtual candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial. Yoshio deve ser candidato a deputado federal, para dobrar em Diadema com a deputada estadual Carla Morando (PSDB), que busca a reeleição. No PSB, essa parceria corria risco de ser vetada.

Bastidores



Visitas

O prefeito em exercício de Santo André, Luiz Zacarias (PL), recebeu ontem as visitas do bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini e dos vereadores Pedrinho Botaro (PSDB), presidente da Câmara, e Marcos Pinchiari (PSDB). Na pauta do encontro, assuntos referentes à parte social do município. "E ainda fui agraciado com a imagem do apóstolo Santo André para abençoar ainda mais nosso espaço de trabalho", comentou Zacarias.

Aniversário

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que completou ontem 67 anos, recebeu no Palácio da Alvorada, pela manhã, a visita de apoiadores, que cantaram, celebraram e rezaram. Nas redes sociais, diversos perfis mandaram mensagens de parabéns ao presidente. No Twitter, a marca de 140 mil tweets foi atingida sob a #FelizAniversárioBolsonaro. Entre as postagens, algumas figuras políticas felicitaram o chefe do Executivo. Mas ele também foi alvo de ironias, como a do comediante Maurício Meirelles: "Parabéns ao Bolsonaro por cuidar da nossa saúde e do planeta."