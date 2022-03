Apontada como nova affair de Gabriel Medina, Vanessa Lopes se pronuncia sobre o assunto

22/03/2022 | 09:10



Será que está rolando? Vanessa Lopes participou do canal do YouTube de Maurício Meirelles e falou de diversos assuntos, inclusive sobre o suposto affair com o surfista brasileiro, Gabriel Medina.

Questionada se realmente rolou algo ou não, a tiktoker foi direta ao negar o assunto:

- Eu nunca fiquei na minha vida, disse ela.

Em seguida, Vanessa confessou que sente medo de chegar perto de qualquer homem e virar assunto:

- Tenho medo de estar ao lado de homem por causa disso. Não posso estar perto de nenhum cara que a pessoa já fala que estou pegando, isso me incomoda. Eu não gosto de estar em polêmica. Aprendi a lidar, mas cria ansiedade, explicou.

Recentemente, Vanessa contou que levou um fora de um artista.