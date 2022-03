São Bernardo prevê para junho o 1º trecho de viário de R$ 95 milhões

Da Redação



22/03/2022 | 08:29



A Prefeitura de São Bernardo planeja entregar em junho o primeiro trecho da Marginal Ribeirão dos Couros, na região do bairro Jordanópolis, eixo viário que ligará a Avenida Piraporinha, na divisa com Diadema, ao Corredor ABD. O prazo foi dado pelos técnicos do consórcio responsável pelas intervenções ao prefeito Orlando Morando (PSDB), que vistoriou os trabalhos na manhã de ontem. O projeto completo exigirá investimento de R$ 95 milhões.

Ao todo, a via terá cerca de 1,2 quilômetro de extensão. A primeira fase a ser concluída ainda neste semestre será a ligação da Avenida Engenheiro Otávio Manente, que faz conexão com o Corredor ABD, com a Avenida São Paulo (cerca de 400 metros). O Consórcio Ribeirão dos Couros garantiu ao prefeito que até dezembro o acesso à Avenida Piraporinha (mais cerca de 800 metros) será concluído

. "A mobilidade urbana tem sido uma grande prioridade na nossa administração. A população está acompanhando as entregas de viadutos, dos corredores de ônibus, das duplicações de vias e dos recapeamentos asfálticos em diversos pontos da nossa cidade. E agora um novo eixo viário vai surgir para ajudar a desafogar o fluxo do trânsito e facilitar a vida do motorista que faz esse deslocamento e terá mais rapidez para chegar a outras regiões da cidade", frisou o prefeito.

Iniciadas em janeiro, as obras de implementação da nova Marginal marcam a segunda etapa do projeto e começaram tão logo o primeiro passo, a canalização do Córrego Ribeirão dos Couros, foi concluído. Ao todo, a Marginal Ribeirão dos Couros terá seis pistas de rolamento, sendo três em cada sentido, além de uma ciclovia. "Essa nova via viabilizará um deslocamento paralelo ao Centro da cidade e aos bairros Pauliceia e Taboão, além de ser uma nova conexão com o eixo São Bernardo e Diadema, desafogando principalmente a Avenida Piraporinha", destacou o secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador, que acompanhou o chefe do Executivo na vistoria.

VIADUTOS

Outro item desse pacote de investimentos é a construção de dois viadutos de 400 metros de extensão cada, no Corredor ABD, próximo à região do Extra Anchieta, de modo a facilitar e agilizar o deslocamento para quem segue em direção aos bairros Pauliceia e Taboão. A previsão é a de que até a primeira quinzena de abril também sejam iniciadas as obras do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, que terá 760 metros de extensão, com duas faixas de rolamento em cada sentido. O projeto conta com aporte do governo do Estado.