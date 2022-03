Salvar a Billings

Do Diário do Grande ABC



A Represa Billings perdeu 10% de sua capacidade de armazenamento em sete anos. Perto de completar um século, em 2025, o principal reservatório de água doce do Grande ABC está sofrendo os efeitos da poluição. Seu leito vem sendo paulatinamente ocupado por camadas de detritos e esgoto, o que leva à redução da função precípua do reservatório, qual seja, a de acumular recursos hídricos utilizados no abastecimento da comunidade. O alerta é da bióloga Marta Marcondes, coordenadora do projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos), que o divulga neste Diário, oportunamente, no Dia Mundial da Água, celebrado hoje.



São bastante conhecidas da sociedade e também das autoridades as razões que resultam no problema, que tende a se agravar com velocidade cada vez maior se nada for feito. A ocupação ilegal das margens da represa e o despejo in natura de esgoto doméstico em suas águas são os dois principais vilões da Billings. Como são ambos extremamente conhecidos, estranha que muito pouco, para não dizer nada, se faça para combatê-los.



Há instrumentos bastante robustos para serem utilizados na tarefa de proteção do reservatório. O principal deles é, seguramente, a lei exclusiva de proteção da bacia hidrográfica da Billings, sancionada em 13 de julho de 2009 pelo então governador José Serra (PSDB). O extenso artigo terceiro dessa legislação é todo dedicado a como preservar o pote d’água do Grande ABC, dando especial destaque ao tratamento de esgoto e à ocupação sustentável das margens.



Todavia, a Lei número 13.579, que define a Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings, tem se tornado letra morta. Ninguém lhe dá a devida atenção. Todos parecem ignorá-la. Urge insurgir-se contra este estado letárgico. Torna-se mais do que necessário sair em defesa desta verdadeira pérola hídrica – localizada no Grande ABC, mas de importância estadual, para não dizer nacional. Defendê-la é obrigação de toda a sociedade, não apenas de quem mora nas cidades abastecidas pelas suas águas.