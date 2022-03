Confiante, Tigre desafia o S.Paulo em tentativa de fazer história

Dérek Bittencourt



22/03/2022 | 00:01



Pela segunda vez em sua história, o São Bernardo FC alcança a fase de quartas de finais do Campeonato Paulista. E se em 2016 o Tigre foi eliminado pelo Palmeiras, desta vez espera por um desfecho diferente, mais uma vez desafiando um dos grandes clubes do País, caso do São Paulo, a partir das 20h30, no Estádio do Morumbi. As equipes chegam após campanhas marcadas pela irregularidade no Grupo B, o qual o Tigre começou liderando, mas caiu de produção na reta final e acabou ultrapassado pelo Tricolor.

A equipe do Grande ABC, no mínimo, já igualou sua melhor campanha. Além disso, garantiu vaga na Série D do Brasileiro de 2023. No entanto, o Aurinegro quer mais e sente que pode ir ainda mais longe.

“A gente tinha time para classificar desde o começo e conseguiu demonstrar isso dentro da competição. Foram 12 finais, cada jogo encarando dessa forma, e isso prevaleceu no final, classificando com uma rodada de antecedência, única do Interior (exceção feita ao Red Bull Bragantino) a alcançar isso. Então só enaltece o trabalho feito, o projeto, o comprometimento dos atletas. Agora a gente espera fazer grande jogo contra o São Paulo, duelo extremamente difícil, contra adversário jogando em casa, diante de sua torcida, time grande, a gente sabe da história, mas ali dentro são 11 contra 11. A gente gosta desse tipo de jogo, dos grandes da Série A só perdemos para o Corinthians e vamos confiantes para essa partida”, salientou o zagueiro Matheus Salustiano. “Não tem favorito. Por ser um jogo só, quem estiver mais concentrado e errar menos, com certeza vai sair com a classificação e vamos buscá-la.”

O técnico Márcio Zanardi terá quase todo o grupo à disposição (exceto Gionotti e Gabriel Inocêncio). Após improvisar o 4-4-2 no empate com o Guarani, quando poupou alguns atletas, deverá retornar ao esquema 3-4-3 utilizado na maior parte da campanha.

Pelo lado são-paulino, o técnico Rogério Ceni mostrou ter estudado o Tigre e chama atenção aos cuidados que o Tricolor necessitará ter. “Já pude observar nos últimos dias a equipe do São Bernardo, uma ótima equipe, bem competitiva, mais forte do que as equipes com quem fizemos mata-mata, o Manaus-AM e o Campinense-PB (na Copa do Brasil). Vamos fazer o melhor possível para tentar superá-lo e chegar à semifinal, mas sabemos que é difícil. Todo jogo tem de ser levado muito a sério”, disse o treinador.