Prêmio internacional pode trazer recursos privados a Sto.André

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



22/03/2022 | 00:01



Em live exclusiva realizada ontem no Facebook do Diário, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), revelou que o município poderá receber investimentos internacionais no setor do esporte, como PPPs (Parcerias Público-Privadas) para melhorias na infraestrutura, serviços e ampliação de modalidades. A declaração ocorreu logo após o chefe do Executivo receber pelo município o prêmio de Cidade Sul-Américana do Esporte de 2022, em Turim, na Itália, oferecido pela Aces Europe, entidade ligada ao Parlamento Europeu. O tucano acredita que o evento trouxe visibilidade e oportunidade de investimento para o município.

“Na premiação tivemos contato com diversas cidades do mundo e isso pode atrair investimentos em modalidades. A comunidade esportiva também se baseia na premiação da Acess para determinar investimentos e criação de novos programas. Hoje Santo André passou a existir no mapa mundial do esporte como uma cidade que tem essa ferramenta de transformação”, pontuou o prefeito, que estava licenciado do cargo em razão da viagem à Itália e reassume hoje o controle da Prefeitura.

Paulo Serra disse ainda que também aproveitou o momento para trocar experiências com autoridades da Europa. Ele citou a similaridade da cidade de Turim com a região – o município italiano também conta com um consórcio, assim como o Grande ABC, para planejar, articular e definir ações de caráter regional. Porém, o colegiado europeu administra 17 cidades ao todo, e conta com autoridades metropolitanas instituídas por lei para cada área, como, por exemplo, o setor de mobilidade urbana.

“É interessante porque Turim possui muita similaridade com o Grande ABC. Antes, a região era 100% industrial e automobilística, assim como as sete cidades, e hoje está passando por um processo de transformação para oferta de outros tipos de serviços e aumento de tecnologia. São bons exemplos de evolução do setor econômico que podemos usar como referência”, explicou.

Além da celebração esportiva, o assunto da guerra na Ucrânia também esteve presente, mesmo que indiretamente, nos discursos das autoridades internacionais, conforme contou Paulo Serra. “Todos os discursos, inclusive o nosso, trazia algum tipo de referência à paz mundial, à humanidade e a necessidade de empatia. A gente não entende muito como em pleno século XXI ainda utilizam a guerra como instrumento de conquista”, finalizou.





PANDEMIA

Durante a live, o prefeito de Santo André pontuou que o comprovante de vacinação é obrigatório para entrar em qualquer estabelecimento em Turim, como hotéis, restaurantes, igrejas, transporte público, entre outros espaços. “O clima é de esperança aqui, tudo indica que não iremos enfrentar novas ondas como ocorreu em 2020 e 2021, ao que parece o pior já passou. Porém, em Turim as autoridades se mantêm vigilantes diante das novas variantes da Covid-19, assim como temos que fazer no Brasil”, esclarece Paulo Serra.