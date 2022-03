Cobertura da 4ª dose da vacina nas cidades da região é de 13%

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/03/2022 | 00:01



Cinco das sete cidades do Grande ABC já aplicaram, juntas, 5.261 quartas doses da vacina contra a Covid-19 em idosos com 80 anos ou mais. Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema começaram as imunizações nesta faixa etária na semana passada, enquanto Rio Grande da Serra deu início ao processo ontem. O total equivale a 13% dos 40.239 moradores que compõem o público-alvo nos cinco municípios. Com problema no sistema, Ribeirão Pires não conseguiu extrair os dados e a administração de Mauá não respondeu à demanda.

A cidade que mais aplicou quartas doses até agora foi Santo André, com 2.462 frações ministradas – a cidade abriu os postos de vacinação para essa faixa etária durante o fim de semana. Na sequência aparecem São Bernardo, com 1.162 doses, seguida por São Caetano (1.020), Diadema (597) e Rio Grande da Serra (20).

Em Santo André e São Caetano é necessário fazer o agendamento prévio nos sites das prefeituras para garantir o imunizante. Nas outras cidades a vacinação ocorre por livre demanda nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). Em todos os municípios é preciso apresentar documento pessoal com foto, CPF, comprovante de residência e os certificados das três primeiras doses da vacina. O reforço só é disponibilizado para as pessoas que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses.

José Cesareto, 93 anos, está entre os vacinados de Santo André. Ele foi ao drive-thru da Craisa no sábado acompanhado da família. “Estou muito feliz por ter a oportunidade de tomar a quarta dose da vacina. Cheguei a pegar Covid e com certeza só não tive um quadro pior porque estava vacinado”, contou. “As pessoas têm que tomar a vacina, precisamos nos cuidar. Desta forma, cuidamos da gente e dos outros também. Se não fosse essa vacina, muita gente teria perdido a vida”, afirmou Maria Joselita Vieira, 80, que também recebeu a quarta dose no drive-thru da Craisa.





MAIS NOVOS

Diadema iniciou ontem a aplicação da quarta dose da vacina para idosos acima dos 60 anos. Esse público pode procurar qualquer uma das 19 UBSs, sem a necessidade de agendamento, das 8h30 às 16h. As unidades Centro, Serraria, Paineiras e Promissão possuem horário estendido até as 18h. A UBS Piraporinha está em reforma e quem está referenciado nesta unidade deve procurar a UBS Nova Conquista para receber a vacina. A estimativa da Secretaria da Saúde é vacinar 14.541 pessoas entre 60 e 79 anos.