'Estou sozinho e odeio isso', diz Shawn Mendes sobre término com Camila Cabello

21/03/2022 | 21:05



Em um vídeo publicado no Twitter, Shawn Mendes refletiu sobre o término do namoro com Camila Cabello. O relacionamento durou mais de dois anos, e chegou ao fim em novembro de 2021. No vídeo, o cantor falava sobre sua nova música e aproveitou para citar o término com a cantora.

"Você não percebe quando está terminando com alguém? Toda a m.. que vem depois disso. É tipo: 'Para quem eu ligo quando estou com ataque de pânico? Para quem eu ligo quando estou no limite, sabe?'. E eu acho que essa é a realidade, meio que estou sozinho agora. Finalmente estou sozinho e eu odeio isso... É a minha realidade sabe", fala.

Antes do pronunciamento de Shawn Mendes, Camila Cabello já tinha falado sobre o fim do relacionamento. Em entrevista a Zane Lowe, na plataforma Apple Music, ela explicou que "as prioridades mudam" conforme vai ficando mais velha: "Sinto que foi assim pra nós dois". Camila e Shawn começaram a namorar em julho de 2019, após o lançamento do single Señorita, e o fim foi anunciado nas redes sociais dos cantores.