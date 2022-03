Quatro hotéis em meio à natureza brasileira para celebrar o Dia Mundial da Floresta

Redação

Do Rota de Férias



21/03/2022 | 18:55



O Dia Mundial da Floresta, instituído em 2012 pela Assembleia Geral das Nações Unidas com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância desse ecossistema na conservação do planeta e de suas espécies, é celebrado em 21 de março. A data é excelente para valorizar os hotéis em meio à natureza brasileira, que se espalham por regiões como Amazônia e Mata Atlântica.

4 hotéis em meio à natureza do Brasil

Entre os destinos que propõem experiências de imersão nas florestas brasileiras, destacam-se quatro hotéis dos sonhos:

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort , em Governador Celso Ramos, Santa Catarina

, em Governador Celso Ramos, Santa Catarina Mirante do Gavião Amazon Lodge , Rio Negro, Amazonas

, Rio Negro, Amazonas Unique Garden , na Serra da Cantareira, em São Paulo

, na Serra da Cantareira, em São Paulo Hotel das Cataratas. em Foz do Iguaçu

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort

Divulgação Ponta dos Ganchos Exclusive Resort

Este é um dos mais luxuosos hotéis em meio à natureza do Brasil. Cercado de verde, é banhado pelas águas calmas com tons esmeralda do litoral catarinense.

O Ponta dos Ganchos Exclusive Resort está encravado em uma área de de 80 mil m² de Mata Atlântica. Seus 25 bangalôs são cercados de vegetação abundante, entre exemplares de aroeiras, garapuvus e ingás-macaco.

Além disso, o hotel promove o plantio de mudas dentro da propriedade. A consciência ecológica é somada à solidariedade e o cuidado ao próximo: o valor de cada árvore plantada (R$ 1.000) é revertido integralmente ao Instituto Guga Kuerten, centro multidisciplinar de incentivo ao esporte e à cultura, que atende as comunidades mais carentes da grande Florianópolis.

—

Mirante do Gavião Amazon Lodge

Jean Dallazem – Divulgação Mirante do Gavião Amazon Lodge

Localizado às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas (segundo maior arquipélago fluvial do mundo, com mais de 400 ilhas, atrás apenas do de Mariuá, em Barcelos-AM é com 700 ilhas), o Mirante do Gavião Amazon Lodge abriga 12 bangalôs erguidos em madeira de lei espalhados em meio à Floresta Amazônica

Nas incursões em meio à selva, os hóspedes se deparam em exemplares das Samaúmas, Castanheiras e Macucús. Além disso, jacarés, ariranhas e botos cor-de-rosa podem ser vistos de perto nos passeios de canoa pelos igapós (a mata alagada no período das cheias) conduzidos por colaboradores das comunidades ribeirinhas.

—

Unique Garden

Leo Avelar – Divulgação Unique Garden

O Unique Garden foi idealizado para proporcionar experiências ligadas à natureza. Com espaços ao ar livre projetados por Ruy Ohtake, o hotel, que fica nos limites do Parque Estadual da Cantareira, conta com 28 chalés e uma cozinha que faz uso de produtos sustentáveis.

Em meio a fragmentos florestais de Mata Atlântica, o Unique Garden promove o “Programa de Recuperação Ambiental”, de resgate de áreas degradadas no objetivo de plantar 30 mil árvores. A propriedade ostenta o selo Green Kitchen, concedido pela Fundação Para a Pesquisa em Arquitetura e Ambiente (FUPAM), que certifica os estabelecimentos que prezam por parceiros e fornecedores que promovem o uso consciente dos recursos naturais.

—

Hotel das Cataratas

Divulgação Belmond Hotel das Cataratas

O Hotel das Cataratas, do grupo Belmond, é a única opção de hospedagem situada dentro dos limites brasileiros do Parque Nacional do Iguaçu. O estabelecimento está cercado de 1.700 quilômetros quadrados de reserva florestal de Mata Atlântica.

Quem se hospeda por lá tem acesso privilegiado às Cataratas do Iguaçu, inclusive em horários em que o parque está fechado para o público em geral. O hotel incentiva programas de proteção à fauna local, que ostenta espécies como a onça-parda, a onça-pintada e o tamanduá-bandeira, e usa fontes de energia renováveis.

Uma vez ao ano, a equipe organiza um Mutirão Ambiental, no qual é retirado mais de 2.000 kg de lixo da floresta do Parque Nacional do Iguaçu. Tudo isso faz dele um dos melhores hotéis em meio à natureza do Brasil.