Lucro da JBS cresce 61% e atinge R$ 6,473 bilhões no 4º tri de 2021

21/03/2022 | 18:44



A JBS encerrou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido de R$ 6,473 bilhões, ou R$ 2,69 por ação, 61% maior do que o lucro de R$ 4,019 bilhões verificado em igual período de 2020, informou a empresa nesta segunda-feira, 21. A receita líquida ficou em R$ 97,192 bilhões, aumento anual de 27,8%.

Já o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 13,150 bilhões, alta de 86,9% ante o quarto trimestre de 2020, com margem de 13,5%.

A dívida líquida da companhia somou R$ 69,279 bilhões, 49,9% superior ao reportado em igual trimestre de 2020, de R$ 46,277 bilhões. Em dólares, a dívida líquida aumentou de US$ 8,895 bilhões para US$ 12,414 bilhões. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 1,52 vez em reais e 1,46 vez em dólares no quarto trimestre, contra 1,56 vez e 1,58 vez, respectivamente.

Em comunicado, a JBS informou também ter gerado R$ 10,3 bilhões em caixa nas atividades operacionais, crescimento de 50% na comparação com o quarto trimestre de 2020. O fluxo de caixa livre, por sua vez, foi de R$ 5,9 bilhões, 56,8% maior na mesma base comparativa. A empresa informou também que, no 4tri21, o valor total das atividades de investimentos foi de R$ 5,5 bilhões. Já o Capex, no período, totalizou R$ 3,3 bilhões.

Por unidade de negócio, o maior crescimento no Ebitda ajustado foi da JBS USA Beef, com alta de 180%, seguido pela Pilgrim's Pride, com avanço de 44%, e pela JBS USA Pork, que teve aumento de 39,4%. O Ebtida ajustado da JBS Brasil teve crescimento de 1,3%, enquanto o da Seara subiu 6,6% no período.

A marca brasileira Seara teve receita líquida 34,2% maior no trimestre ante igual período do ano anterior, para R$ 10,121 bilhões. A companhia atribui o resultado a um aumento de 15,1% no volume vendido e de 16,6% no preço médio de venda. As vendas no mercado interno, que responderam por 53% da receita da unidade, totalizaram R$ 5,3 bilhões, aumento de 30,7% ante igual período de 2020. Em 2021 a Seara registrou uma receita líquida de R$ 36,5 bilhões, aumento de 36,6% em relação a 2020.

"No segmento de congelados, a operação completou 30 meses consecutivos na liderança e alcançou 29,6% de market share valor, ampliando sua vantagem para 10,0 pontos porcentuais em relação à segunda colocada", disse a JBS em comunicado enviado à imprensa. No mercado externo, a receita líquida da Seara foi de R$ 4,8 bilhões, um crescimento de 38,4% em relação ao quarto trimestre de 2020.

A JBS Brasil registrou de outubro a dezembro de 2021 uma receita 5,1% maior na comparação anual, de R$ 14,072 bilhões, apesar da redução de 3% no número de bovinos processados no período, reflexo do cenário de escassez de matéria prima e pela suspensão temporária das exportações brasileiras para China, que durou pouco mais de três meses.

Em 2021 a receita líquida da operação foi de R$ 53,8 bilhões, 29% superior que 2020 e o Ebitda ajustado foi de R$ 2,3 bilhões, queda de 24,8% com margem de 4,3%. No mercado doméstico, que representou 64% da receita dessa unidade, houve aumento de 13,3% na comparação anual, resultado do aumento nos preços no mesmo período, segundo a companhia.

Já o mercado externo registrou uma receita líquida de R$ 5,1 bilhões, queda de 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. O principal impacto no trimestre foi a ausência da China nas compras da proteína brasileira.

Acumulado de 2021

A empresa informou que a receita consolidada no ano de 2021 foi de R$ 350,7 bilhões (US$ 65 bilhões), alta de 29,8% sobre 2020, sendo 74,8% das vendas realizadas em mercados domésticos e 25,2% por meio de exportações.

O Ebitda foi de R$ 45,7 bilhões, ganho de 54,5%, e lucro líquido de R$ 20,5 bilhões, alta de 345,5% na comparação anual, com lucro por ação de R$ 8,26.

No período, considerando o dividendo mínimo e os dividendos intercalares, foram distribuídos R$ 7,4 bilhões, o que implica em um dividend yield de 8,2%. Em 2021 a geração operacional de caixa foi de R$ 25,2 bilhões, em linha com o ano de 2020, segundo a JBS.