Ederson é cortado da seleção e Tite convoca Everson, do Atlético-MG, para a vaga

21/03/2022 | 18:15



A CBF anunciou que Ederson, do Manchester City, foi cortado da convocação da seleção brasileira por ter sido diagnosticado com gastroenterite. O goleiro será substituído por Everson, do Atlético-MG, que se apresentará na próxima quarta-feira para o jogo contra o Chile.

A apresentação de Everson acontecerá somente após a disputa do jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro entre AtléticoMG e Caldense, que acontece nesta quarta-feira, às 16h30.

Esta é a segunda convocação de Everson para a seleção de Tite. O goleiro do Atlético-MG já havia sido chamado em 2021 para os jogos contra Chile, Argentina e Peru. Alisson, do Liverpool, e Weverton, do Palmeiras, são os outros goleiros que completam a convocação.

O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, já havia sido cortado e será substituído por Felipe, do Atlético de Madrid. Gabriel pediu dispensa para acompanhar o nascimento de sua filha. Além disso, Raphinha, que foi diagnosticado com covid-19, também foi cortado, mas ainda não foi anunciado um substituto.

A seleção brasileira enfrenta o Chile no estádio do Maracanã, nesta quinta-feira, às 20h30, e visitará a Bolívia em La Paz, cinco dias depois, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Os primeiros convocados a se apresentarem à seleção brasileira já iniciaram a preparação para os jogos nesta segunda-feira, com treinamento na Granja Comary, em Teresópolis.