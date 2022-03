Presidente Jair Bolsonaro completa hoje 67 anos; confira os comentários e celebrações

Heitor Agrício



21/03/2022 | 17:28



O presidente Jair Bolsonaro(PL) completa nesta segunda-feira (21) 67 anos. Durante a manhã, Bolsonaro recebeu, no Palácio da Alvorada, a visita de apoiadores, que cantaram, celebraram e também rezaram. O presidente também participou de um evento de assinatura de programas de estímulo a produção de gás biometano e uma entrevista ao Jornal Jovem Pan.

Durante a entrevista Bolsonaro revelou que o vice para a disputa da reeleição será mineiro, nascido em Belo Horizonte e formado em colégio militar. As características citadas pelo presidente sinalizam Braga Netto como o nome mais provável para o cargo.

Nas redes sociais, diversos perfis também mandaram mensagens de parabéns ao presidente. No Twitter, a marca de 140 mil tweets foi atingida sob a #FelizAniversárioBolsonaro. Entre as postagens algumas figuras políticas também deram felicitações. Os filhos Eduardo Bolsonaro (PL) e Flávio Bolsonaro (PL) postaram mensagens agradecendo e parabenizando o pai. O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (PL), o deputado federal Junio Amaral (PL), e o ministro da infraestrutura Tarcísio Gomes (PL) também estão entre os nomes que enviaram mensagem ao perfil de Bolsonaro.

O comediante Maurício Meirelles também mandou uma mensagem ao presidente pelo Twitter, onde ironizou: “Parabéns ao Bolsonaro por cuidar da nossa saúde e do planeta, evitando o uso do combustível no país.”