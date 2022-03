Yasmin Brunet afirma que nunca deixou de seguir Gabriel Medina

21/03/2022 | 16:10



Recentes boatos afirmam que Yasmin Brunet teria deixado de seguir Gabriel Medina no Instagram quando os dois terminaram o relacionamento em janeiro deste ano. Mas, segundo o colunista Leo Dias, a modelo negou os boatos.

Os rumores diziam que ela parou de seguir Gabriel, mas havia voltado a fazer parte da rede dele recentemente. E o que deixa a história mais intrigante é que as afirmações de que ela teria deixado de acompanhar o ex passaram a ser apontadas na mesma época em que o atleta teria ficado com a Tiktoker Vanessa Campos, reforçando ainda mais os rumores.

Apesar disso, Yasmin confirma que continuou a seguir o ex mesmo depois da separação no início do ano. Eita!

Lembrando que o ex-casal se casou em 2020 e teve um relacionamento cercado por muitas polêmicas envolvendo brigas da família de Medina.