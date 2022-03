Felipe Neto fala sobre nova fase e como João Guilherme o ajudou: - Foi um estalo muito grande

21/03/2022 | 16:10



Novo homem! Desde o início da sua carreira como youtuber, Felipe Neto sempre falou o que pensava. Porém, após diversas polêmicas, principalmente depois de seu término com Bruna Gomes, ele decidiu que iria mostrar mais de sua vida. Em entrevista ao Extra, Felipe disse que quer mostrar quem é de verdade.

- Eu passei muito tempo na internet me preocupando em só produzir conteúdo e as pessoas assistirem meu conteúdo, e lerem minhas opiniões no Twitter e tudo mais. Eu nunca mostrei muito quem eu sou, meu convívio social, meu dia a dia. Muita gente criou uma imagem do Felipe brigão, explosivo, arrogante, que são adjetivos que não existem para as pessoas que estão próximas a mim.

O youtuber aproveitou para confessar que, em uma brincadeira com João Guilherme, percebeu a imagem que havia criado de si mesmo:

- Fiz uma piada com o João Guilherme no Instagram, e ele respondeu no direct: Nossa, cara, eu vi que você tinha me marcado e vim cheio de medo. Aquilo bateu. Sou um cara brincalhão, não tem por que as pessoas terem medo de mim. E percebi que tinha inspirado isso nelas. Foi um estalo muito grande. Todo mundo pensa isso de mim, todo mundo tem receio de mim, acham que sou chato, insuportável.

Além de falar sobre sua decisão de mudança e o papel do ator de 20 anos de idade nisso, Felipe também falou que está cuidando de sua saúde mental:

- Tive que passar por um processo de readaptação. Ir ao shopping, ao mercado. Eu gosto muito de ir ao cinema e estou há mais de dois anos sem ir. Porque ainda tenho um pouco de fobia, mas quero conseguir. Estou medicado, faço terapia regularmente.