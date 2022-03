Estreante Martinelli e Arana celebram oportunidade na seleção brasileira

21/03/2022 | 15:33



O meia-atacante Gabriel Martinelli e o lateral Guilherme Arana não esconderam nesta segunda-feira a alegria pelo retorno à seleção brasileira. A dupla foi convocada para defender o time comandado pelo técnico Tite para os jogos contra Chile, nesta quinta, e contra a Bolívia, no dia 29, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Martinelli é o único estreante desta última convocação de Tite. Mas a estreia parece mais um retorno, uma vez que o jogador já tem seguidas partidas pela seleção olímpica. Ele até participou da conquista da medalha de ouro na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, no Japão.

Apesar de ser um veterano da seleção, ele vibrou com a chance na equipe principal. "Foi emocionante. Eu estava com meu pai em Londres quando vimos a convocação. É um dia que ficará marcado nas nossas vidas", comentou o jogador do Arsenal.

A convocação confirmou o meia-atacante na seleção brasileira e descartou uma eventual chance na equipe italiana. Como tem cidadania do país europeu, ele poderia ser convocado pela seleção da Itália. "Sempre deixei claro que o meu sonho era defender as cores da seleção brasileira. Então, já tinha em mente que ia defender o Brasil. Essa escolha já estava feita na minha cabeça."

Em sua chegada ao time de Tite, Martinelli disse realizar um sonho de criança. "É um sonho de criança, acho que todos os jogadores sempre sonham em estar na seleção. Consegui chegar na seleção principal, agora vou trabalhar firme para buscar o meu lugar", declarou o jogador, que admitiu estar em vantagem na disputa por uma vaga na Copa do Catar.

"Consigo jogar nas duas posições, por dentro e por fora, e acho que isso pode me ajudar. Claro que a seleção tem muitos jogadores de qualidade. Mas vou me dedicar ao máximo, dar o meu melhor para buscar a vaga, o meu espaço no time", reforçou.

Para Guilherme Arana, a convocação é chance preciosa para mostrar serviço diante da forte concorrência na lateral-esquerda, uma das posições de maior indefinição na equipe. Arana disputa uma das duas vagas do lado esquerdo do time com Alex Telles, do Manchester United, e Alex Sandro, da Juventus.

O jogador do Atlético-MG acredita que os rivais não estão em vantagem por atuarem na Europa. "Independentemente do clube onde estiver, na Europa ou no Brasil, eu vou desempenhar meu trabalho. Essa dúvida deixo para o Tite. É ano de Copa, vou manter trabalhando e me cuidando. Se aparecer, quero agarrar essa chance", declarou.

Arana admite que tanto ele quanto Martinelli têm pouco tempo para se destacar na seleção, de forma a confirmar a vaga no elenco que irá ao Catar, em novembro. "Esse teste é muito importante. A Copa já está aí, bem próxima. Temos que aproveitar as oportunidades. A gente, que é novato aqui, tanto eu quanto o Martinelli, temos que aproveitar os treinamentos, os aprendizados que jogadores mais experientes podem nos passar."