Camila Cabello e Ed Sheeran irão se apresentar em show beneficente pró-Ucrânia

21/03/2022 | 15:29



Os cantores pop Camila Cabello e Ed Sheeran irão se apresentar no show beneficente pró-Ucrânia Concert For Ukraine que ocorre no dia 29 de março, em Birmingham, cidade britânica. Snow Patrol, Emeli Sande e Gregory Porter também foram confirmados entre as atrações do concerto e outras participações ainda serão divulgadas. A guerra em território ucraniano, declarada pela Rússia, já dura quase um mês.

A renda será destinada ao apelo humanitário do Comitê de Emergência de Desastres da Ucrânia que está fornecendo comida, água, abrigo e assistência médica a refugiados no país europeu e nações vizinhas. A ITV, rede britânica de televisão que irá transmitir o espetáculo junto com a rede moçambicana STV, também prometeu que toda a receita de patrocínio e publicidade gerada pela transmissão, estimada em 3 milhões de libra, será doada para o Comitê.