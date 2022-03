Inscrições para o Programa de Trainee da Santos Brasil terminam hoje

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



21/03/2022 | 15:22



A Santos Brasil, referência em operações portuárias e logísticas, encerra as inscrições para o seu Programa de Trainee hoje, até às 23h59. Com foco na formação de líderes, o salário é de R$ 8 mil, mais benefícios. São 11 vagas e os candidatos devem ser recém-formados – com até três anos de conclusão dos cursos de Engenharia, Economia, Administração de Empresas e áreas afins – e ter, no mínimo, um ano de experiência corporativa. Não há limite de idade e a proficiência no idioma inglês, embora muito desejada, não é requisito obrigatório.

As oportunidades são para as operações portuárias e logísticas em Santos e São Bernardo do Campo (SP) e para a operação de granéis líquidos em Itaqui (MA), e são abertas a pessoas de todo o País, desde que tenham disponibilidade para mudanças de cidade/estado e viagens.

"A Santos Brasil preza pela diversidade e quer, acima de tudo, avaliar competências e o potencial de desenvolvimento de cada um. No período de dois anos, os participantes serão treinados para ocupar posições de liderança, na supervisão ou coordenação, alinhados com o objetivo da Companhia para seus projetos futuros", afirma Marcelo Redoschi de Carvalho, diretor de Gente e Gestão.

O processo seletivo inclui provas online de conhecimentos gerais e específicas (Português, Matemática e raciocínio lógico) e entrevistas. Haverá também um game digital (In Basket) em que serão avaliadas competências como resolução de problemas, learn agility (agilidade de aprendizagem), capacidade de solução sob pressão, criatividade, comunicação assertiva, planejamento de ações estratégicas e tomada de decisões, além de assessment (experiência de autoconhecimento) e avaliação do nível de proficiência no idioma inglês (requisito não obrigatório, mas desejável).

O programa

Para o Programa de Trainee da Santos Brasil, foi desenvolvido um planejamento de treinamentos ao longo de dois anos, em que as funções são definidas e constantemente acompanhadas pelos gestores. Haverá rotação entre áreas e diversos treinamentos para desenvolvimento de liderança e gestão de negócios.

A empresa investirá no desenvolvimento do profissional, oferecendo desafios, disponibilizando mentores e interações multidisciplinares com os executivos da Companhia.

Os benefícios incluem vale-alimentação, cesta básica (cartão), refeitório na unidade de trabalho, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, Allya e Gympass.

Serviço:

O que: inscrições para o Programa de Trainee da Santos Brasil.

Quando: até 21 de março de 2022, às 23h59.

Onde: no site do programa (link aqui).

Requisitos: ser recém-formado, com até três anos de conclusão dos cursos de Engenharia, Economia, Administração de Empresas ou áreas afins; ter, no mínimo, um ano de experiência corporativa; e ter mobilidade.

Salário: R$ 8 mil.

Benefícios: vale-alimentação, cesta básica (cartão), refeitório na unidade de trabalho, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, Allya e Gympass.

Duração: dois anos.

Sobre a Santos Brasil

A Santos Brasil é referência em operações portuárias e logísticas. Foi criada há 24 anos para operar o Tecon Santos (SP), maior e mais eficiente terminal de contêineres da América do Sul. Neste período, já investiu mais de R$ 5 bilhões, calculados a valor presente, em aquisições, expansões, novos equipamentos e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento do comércio exterior brasileiro.

Atua nacionalmente por meio de dez terminais estrategicamente localizados - sendo três de contêineres (Tecon Santos em SP, Tecon Imbituba em SC e Tecon Vila do Conde no PA), um de veículos em Santos, três de carga geral (um em Imbituba e dois arrendamentos temporários em Santos, na margem direita do porto), e três de granéis líquidos recém-arrematados em Itaqui (MA). Através da Santos Brasil Logística, que opera de maneira integrada aos terminais, oferece soluções completas do porto ao e-commerce aos seus mais de 9.400 clientes.

A Santos Brasil é listada no Novo Mercado da B3, o mais elevado padrão de governança corporativa; signatária do Pacto Global, da ONU, que mobiliza empresas para o avanço relacionado à sustentabilidade; e faz parte do índice S&P/B3 ESG. É certificada pelo GPTW, como uma das melhores empresas para se trabalhar, pelo quarto ano consecutivo.