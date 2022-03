Solange Gomes critica samba no pé de Gabi Martins: Faz um cursinho antes

21/03/2022 | 15:11



A ex-A Fazenda, Solange Gomes, utilizou as redes sociais no último domingo, dia 20, para criticar o samba no pé da ex-BBB, Gabi Martis, que marcou presença no ensaio da Vila Unidos de Isabel, na Marquês de Sapucaí - Martins é atualmente musa da escola de samba.

A ex-banheira do Gugu, que já desfilou muitas vezes em escolas de samba, não teve papas na língua para criticar a sertaneja:

Gente, a Gabi Martins? É para sambar em frente ao tripé, que significa carro alegórico. Ela estava do lado ou atrás. Alguém avisa, pelo amor de Deus. Gente, faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios, carnaval é coisa séria, disparou.

Gabi, por sua vez, não se calou diante das críticas:

Gente, quando me propus estrear em uma escola de samba no carnaval, eu sabia que seria um ciclo de muitos aprendizados, ensaios, doação. É o que tenho feito, começou.

A loira ainda aproveitou para agradecer o acolhimento que a escola tem proporcionado para ela

E que bom que estou tendo oportunidade de aprender com os melhores. Obrigado minha escola Vila Isabel, meu presidente, vice-presidente e todo povo do samba por me acolher tão bem e pacientemente me ensinar.

A cantora também agradeceu a rainha da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato.

Obrigado Sabrina Sato, nossa rainha, por ser minha inspiração. Obrigado todas as musas e ao meu professor, Gabriel Castro, por partilharem comigo tanta coisa nova e me ajudarem neste processo de formação. Prometo continuar empenhando meu melhor por vocês, Unidos de Vila Isabel.