São Bernardo abre exposição sobre biodiversidade local da Mata Atlântica

Da Redação



21/03/2022 | 14:08



A cidade de São Bernardo inaugura a partir do dia 22 de março a exposição “Reserva Suvinil: Biodiversidade, Futuro e Sociedade” que corresponde a série de painéis ilustrativos referentes ao vasto espaço verde da Mata Atlântica retratado dentro de parque industrial da cidade, situado no complexo de tintas e vernizes da Basf no município. Os materiais integram doação da empresa alemã à Prefeitura de São Bernardo, e ficarão expostos temporariamente no Golden Square Shopping (Avenida Kennedy, nº 700, Bairro Jardim do Mar), destacando área com mais de 200 espécies de fauna e flora, além de nascentes.



A exposição, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, será gratuita e aberta ao público, apresentando local em área de preservação permanente (APP), registrada em imagens e texto nos painéis, sobre o espaço de 30 hectares de Mata Atlântica regenerada, que corresponde a 30 campos de futebol, no coração do ABC, em São Bernardo. A proposta tem como objetivo contribuir para disseminar a importância das florestas e da biodiversidade.



A mostra reúne fotos e informações a respeito do estudo de levantamento da biodiversidade realizado na reserva pela Fundação Espaço Eco, consultoria para sustentabilidade, a pedido da marca de tintas decorativas da Basf. Traz painéis concentrados na área de proteção de mananciais – conectada à floresta atlântica da Serra do Mar, e faz parte da reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, reconhecida internacionalmente pela Unesco - que despertam a importância da relação entre a natureza, empresas, entidades governamentais e sociedade para ampliar a conscientização e conexões direcionadas à educação e preservação ambiental.



Para a elaboração do levantamento, durante oito meses, dois biólogos realizaram o estudo de biodiversidade no local, identificando, ao menos, 176 espécies de plantas pertencentes a 55 famílias e 117 gêneros botânicos, bem como cinco nascentes que formam pequenos córregos e alguns se juntam ao longo da paisagem para formar o Ribeirão do Soldado. Na reserva também moram 85 espécies de aves, oito de mamíferos e, no mínimo, cinco de serpentes e três de lagartos, assim como anfíbios e peixes.



PRÁTICA

A reserva contribui para a preservação da Mata Atlântica e biodiversidade brasileira, demonstrando, na prática, como indústria e meio ambiente podem coexistir. A estimativa do carbono removido da atmosfera pela floresta é de 5.160,31 toneladas de CO2, o equivalente a um caminhão de 14 toneladas movido a diesel, dando 104 voltas ao redor da Terra.



INTERATIVO

São 7 módulos espalhados pela exposição visando ilustrar a variedade e riqueza da Mata Atlântica preservada em São Bernardo. Entre os painéis há local interativo, considerado espaço instagramável (4,20 x 2,40), incluindo placas e moitas para fomentar a participação do público-visitante.

Integrante da programação da Semana da Água no município, a exposição, situada no Piso L1, é uma realização da Prefeitura de São Bernardo, com apoio do Golden Square Shopping, que fica aberto das 10h às 22h de segunda-feira a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.