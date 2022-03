Atrasado? Amaral comete gafe no Encontro e pergunta se Prior já saiu do BBB: Eu vejo pouco!

21/03/2022 | 14:10



Perdido no tempo? Logo após ser eliminado do The Masked Singer Brasil, Amaral participou do Encontro com a Fátima Bernardes, nesta segunda-feira, dia 21, e arrancou risadas ao cometer uma baita gafe. Enquanto rolava a conversa sobre o BBB22, o ex-jogador de futebol quis participar do assunto e questionou:

- Eu vejo pouco o Big Brother. O Prior já saiu, né?!, se referindo ao participante da 20° edição, exibida há dois anos.

Após gargalhadas dos convidados, Fátima deu um toque no ex-atleta:

- Ele é da edição retrasada. Essa é outra. Está meio atrasado. Ele não tá, não?

- É que eu sigo ele e vejo tanta coisa, respondeu Amaral com bom humor.