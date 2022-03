Pioneiros do Felício Laurito. Ficha técnica em construção. Um busto para Roberto Redivo. O Grupo dos Caçulas.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/03/2022 | 05:04



A foto foi doada ao clube por um dos jogadores, Hermínio Turelli. E a ficha respectiva, guardada pelo professor Hamilton, traz a escalação completa, com um jogador a mais.

Em pé: Fheiz, Ezio, Rubinho, Zoro, Cocci e Chicão. Agachados: Pinheiro, Aldair, Adaquir, Roberto Redivo, J. Grecco e Herminio Turelli.

Onze titulares e um reserva.

Entre os jogadores, um futuro prefeito, Adaquir Prisco, de Ribeirão Pires, e um futuro secretário municipal, Francisco Cocci (Fazenda de Santo André).

MEMÓRIA EM CONSTRUÇÃO

Sobre a ficha técnica do jogo inaugural no Estádio Felício Laurito, de 15-11-1956, a matéria ontem publicada por Memória foi distribuída entre os componentes do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol).

O coordenador do Memofut, professor Alexandre Andolpho Silva, que distribuiu a matéria, informa, contribuindo com o Acervo Histórico do Ribeirão Pires FC e com a Memoria do futebol do Grande ABC:

No Almanaque do Palmeiras o jogo realmente não está registrado.

Consultei o Verdazzo (https://www.verdazzo.com.br/) e lá o jogo consta, com placar de 1 x 3.

Os gols do Palmeiras foram marcados por Ney e Parada (2), sem o tempo. Não aparece a escalação do Ribeirão Pires tampouco o jogador que fez o gol da equipe.

Outro detalhe: no Verdazzo, a única diferença na escalação do Palmeiras informada pelo O Estado de S. Paulo (citada pela Memória) foi a substituição de Waldemar Fiúme por Jorge. O site informa que o técnico era Aymoré Moreira. O restante está igual.

Enviarei para o site a escalação do Ribeirão Pires, para inclusão na ficha do jogo.

Continuemos as pesquisas, para verificar o jogador que fez o gol do Ribeirão Pires, o tempo dos gols, o nome do árbitro e se o jogo valeu taça.

HOMENAGEM

Um dos logotipos da Memória de hoje é o distintivo em azulejos que fica na entrada do Ribeirão Pires FC. Uma homenagem do Grupo dos Caçulas, com data de 14 de julho de 1967.

Precisamos saber quem foi esse Grupo dos Caçulas. Com a palavra, os nossos interlocutores: Ademar Bertoldo, Pedro Manoel Cordeiro, Octavio David Filho e professor Hamilton Gonçalves Dias.

Crédito da foto 1 – Procedência: Herminio Turelli; Acervo Histórico do RPFC

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

ERA 1956. O time titular do Ribeirão Pires FC nos primórdios do Estádio Felício Laurito: no destaque, o busto de um daqueles jogadores, Roberto Redivo, presidente em várias gestões

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 22 de março de 1972 – Ano 14, edição 1798

MANCHETE – Árabes ameaçam matar quem aderirão rei Hussein.

SANTO ANDRÉ – Toma posse a nova diretoria da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), eleita em 31 de janeiro de (1972). A posse foi realizada no Primeiro de Maio FC. Presidente, Emilio Sortino (reeleito); vice-presidente, Joaquim Amorim; 1º secretário, Luciano Fernandes de Oliveira; 1º tesoureiro, Adhemar de Barros; assessoria técnica, Haroldo Santos Abreu.

SÃO BERNARDO – O vereador Lenildo Magdalena defende que o Serviço Funerário deve ser explorado pela Prefeitura. Criado em 1962, o Serviço vinha sendo explorado por particulares desde 1964.

RIO GRANDE DA SERRA – Moradores da Vila Conde Siciliano reivindicam o reinício das obras do grupo escolar do bairro, que estavam paralisadas. Existiam 200 crianças em idade escolar no bairro.

ESPORTES – Após um longo período de inatividades esportivas, em virtude da reforma do seu estádio e ginásio, a diretoria do Palestra de São Bernardo resolveu liberar sua praça de esportes.

Para tanto, reformulou a diretoria esportiva, com Waldir dos Santos (amadores), Carlos Zimmerman, Alcino da Costa Pacheco e Jota Guaru (veteranos), Luiz Fiorentino e Rubens Gonçalves (dente de leite), Cyro Bassani (departamento feminino) e Luiz Fiorentino da Silva (futebol de salão).

CULTURA & LAZER – A arte sueca no início do século XX. Reportagem: Alecksandar Jovanovic

DIÁRIO HÁ 30 ANOS, 22 de março de 1992 – Ano 33, edição 8026

SÃO BERNARDO – Inaugurado ontem (21-3-1992) o Sistema Viário Luís Pequini/Pery Ronchetti, a partir do qual os caminhões são retirados do Centro da cidade. “É a maior obra do meu governo e também a que me trouxe mais emoção”, declarou o prefeito Mauricio Soares.

EM 22 DE MARÇO DE...

1902 – A Câmara Municipal de São Bernardo foi multada em 5$000 diários, a contar de 22 de janeiro (de 1902), pela não conclusão, em tempo oportuno, das obras de construção da ponte sobre o Rio Pequeno na Estada do Vergueiro (Caminho do Mar).

1922 – Do correspondente do Correio Paulistano, em Paranapiacaba: sob a denominação de União Flor da Mocidade Piassaguera, acaba de ser fundada, em Piassaguera, uma sociedade recreativa. Primeiro presidente: Theophilo Lemos.



1962 - Operários entram em greve na Mercantil Suíça, fábrica de bicicletas e máquinas de costura da Via Anchieta, em São Bernardo.

1987 – O prefeito Valdírio Prisco inaugura o Centro de Alimentação Escolar de Ribeirão Pires, na Vila Belmiro, que recebe o nome de Professor Francisco Lourenço de Mello.

HOJE

Dia Mundial da Água. Criado por Assembleia Geral da ONU, de 1993.

SANTOS DO DIA

Léia. Aderiu às primeiras comunidades cristãs. Morreu em Roma no ano de 384.

Paulo de Narbonne. Bispo e mártir.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Aparecida d’Oeste, Nova Granada, Onda Verde, Pracinha, Pratânia, Quadra, Santa Adélia e Santa Salete.

Pelo Brasil: no Maranhão, Balsas; na Bahia, Botuporã; no Rio Grande do Sul, Santo Ângelo e São Pedro do Sul; e no Acre, Xapuri

