Pabllo Vittar levanta multidão em apresentação no Lollapalooza da Argentina

21/03/2022 | 13:35



Pabllo Vittar se apresentou na tarde do sábado, 19, no Lollapalooza da Argentina. O festival aconteceu no Hipódromo de San Isidro, em Buenos Aires. A cantora compartilhou o momento em suas redes sociais. Ela aparece cantando e dançando a música Problema Seu ao lado do grupo de bailarinos. Ao fundo, é possível ver uma multidão vibrando com ela. O festival internacional ocorreu na Argentina entre os dias 18, 19 e 20 de março. No dia da apresentação da drag queen, também tiveram outros nomes como The Strokes, Doja Cat e Machine Gun Kelly. Na sexta-feira, 18, Pabllo também se apresentou no festival do Chile e até sambou no palco. Além disso, ela está confirmada no Lollapalooza Brasil, que ocorre nos dias 25, 26 e 27 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.