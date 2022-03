Guilherme Boulos desiste de disputar o governo de SP

21/03/2022 | 12:59



Guilherme Boulos (PSOL) anunciou que vai desistir de sua pré-candidatura ao governo de São Paulo e, em vez disso, irá se candidatar para o cargo de deputado federal. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 21, pelo líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Como justificativa, Boulos afirmou que busca fortalecer a bancada do PSOL no Congresso, argumentando que o partido defende "pautas que precisam ter mais visibilidade e voz" no Legislativo.

"Tomei a decisão de ser candidato a deputado federal por uma razão: ajudar a construir uma grande bancada de esquerda no Congresso. Hoje o Centrão governa o Brasil. Precisamos ter força para a Reforma Trabalhista, o Teto de Gastos e aprovar mudanças populares", publicou ele. O PSOL defende um "revogaço" caso Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a eleição.

Outro ponto defendido pelo psolista é uma "unidade da esquerda para derrotar os tucanos e o bolsonarismo" em São Paulo, fazendo um aceno ao pré-candidato do PT para o Palácio dos Bandeirantes, Fernando Haddad.