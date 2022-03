Parque Magic City promove Pool Party

Redação

No próximo dia 26, o parque Magic City, em Suzano (SP), promoverá a festa Pool Party da Véia, em parceria com a rádio Energia 97fm. Além de curtir músicas ao ar livre, o público poderá se refrescar nas piscinas do complexo aquático.

Pool Party no Magic City

Esta é a 1ª edição do evento, que será comandada pelos apresentadores do programa Energia na Véia, Silvio Ribeiro e Domenico Gatto. Os DJs Marcos Freitas, Cadico, Vadão e Robson Braga são alguns dos nomes já confirmados para animar a festa.

O ingresso de pista convencional dá acesso às atrações principais da Pool Party e do Magic City. Quem quiser curtir de forma diferenciada pode optar pelo camarote, que tem área vip, piscinas aquecidas e open bar com vodca, cerveja, energético, refrigerante e água.

As vendas já estão disponíveis no site do Magic City e na central, pelo telefone (11) 4746-5803. Quem comprou entradas (pelos canais oficiais) para a edição de 2020, que foi adiada por conta da pandemia, poderá utilizá-las normalmente. Já quem adquiriu os bilhetes pelo site Ticket 360° deverá trocá-los por novos ingressos no dia do evento, diretamente na bilheteria do parque.

